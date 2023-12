Migrantes saturan frontera entre EE.UU. y México pese a promesas de Andrés Manuel López Obrador

La frontera entre Estados Unidos y México está saturada por los migrantes que se encuentran en las calles de Ciudad Juárez, a pesar de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que se estaba registrando una disminución en la cifra de indocumentados luego de una reunión que tuvo el miércoles pasado con una delegación de Estados Unidos encabezada por Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense.

El migrante venezolano Dariel Sánchez, quien estuvo varado durante cinco días en la población de Ceballos, entre los estados de Durango y Chihuahua, dijo a la agencia de noticias Efe: “Es complicado porque no nos dejan pasar, y uno sufre bastantes osas en el camino. Vienen caravanas de Tapachula, Chiapas, de Ciudad de México agarran otro rumbo, o sea, que hay bastantes migrantes”.

En las últimas dos semanas, decenas de migrantes han caminado a cualquier hora en grupos hacia la puerta 36 del muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, en Texas. Entre ellos, hay niños que los adultos llevan cargados o tomados de la mano.

Migrantes venezolanos acampan mientras esperan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México. Foto: Herika Martínez / AFP vía Getty Images

Dariel Sánchez añadió que oficiales del Instituto Nacional de Migración mexicano lo detuvieron, junto a otros migrantes, en el trayecto por México. Según relató, los bajaron del tren La Bestia en pleno decierto, donde se registraban temporaturas cercanas a los cero grados, sin pensar en la situación de los niños.

“Nos tocó dormir en la calle, en el hielo. No sé por qué no nos dejan pasar si no venimos haciendo daño ni nada, solo queremos pasar para pedir algún permiso o un asilo”, manifestó el migrante venezolano.

La situación en la frontera entre Estados Unidos y México ocurre en un contexto en el que el mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que los números de migrantes comenzaron a bajar después de una reunión de alto nivel con una delegación estadunidense. Incluso, el presidente mexicano afirmó que apenas quedaban 1,500 extranjeros en la multitudinaria caravana (alrededor de 10,000 personas) que partió desde la ciudad de Tapachula en víspera de Navidad.

Migrantes se calientan junto a una hoguera en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 28 de diciembre de 2023. Foto: Herika Martínez / AFP vía Getty Images

“Lo más importante (en la reunión) era que se había avanzado y nos habíamos entendido y ya hay incluso buenos resultados. Claro, tiene que ver también con el fin de año, para no echar las campanas al vuelo, pero está bajando la migración”, manifestó López Obrador el viernes.

El gobierno de México aseguró que ha intensificado acciones de control migratorio. El jueves, afirmó que en los últimos días ha superado a las autoridades de Estados Unidos en encuentros de migrantes en la frontera entre ambos países, según un documento presentado por el mandatario en una conferencia de prensa.

Según López Obrador, recibió una carta de su homólogo estadounidense Joe Biden, en la que habría reconocido los esfuerzos para frenar la migración irregular. “Me alegró mucho enterarme del éxito de la reunión, que se produjo gracias a su liderazgo y compromiso con la visión y los valores que ambos compartimos. Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos migratorios conjuntos”, expresó el demócrata según el texto que envió al presidente de México.

