New York Knicks adquieren a OG Anunoby desde Raptors por RJ Barrett e Immanuel Quickley

Este sábado se encendió el mercado de la NBA, después que los Knicks de Nueva York enviaron a RJ Barrett e Immanuel Quickley a los Raptors de Toronto y recibirán a cambio a OG Anunoby.

Además, los Raptors recibirán una selección de segunda ronda de 2024 que los Knicks adquirieron previamente de los Detroit Pistons.

Los Knicks están dando a dos jugadores ofensivos con Barrett, un alero titular, y Quickley, uno de los mejores suplentes de la liga. Pero el acuerdo podría darles un empuje en la defensa debido a que Anunoby fue líder de robos de la NBA la campaña anterior.

El acuerdo se completó cuatro meses después de que los Knicks presentaron una demanda contra los Raptors, acusando al equipo de conspirar para robarse miles de videos y secretos de scouting tras contratar a un exempleado de visores de Nueva York.

Anunoby, nacido en Londres hace 26 años y número 23 del draft de 2017, es uno de los mejores defensores en su posición de toda la NBA, y su capacidad para anotar (esta es su cuarta temporada por encima de 15 puntos de media y del 36% en triples) le habían convertido en una pieza muy apetecible para los equipos de aspiraciones altas.

También su situación contractual: termina contrato (tiene una player option de $19,9 millones de dólares para el próximo curso que seguramente rechazará para firmar por más años y un total mucho más voluminoso) y los Raptors se exponían (un problema recurrente para la franquicia en los últimos años: Kahwi Leonard, Marc Gasol, Serge Ibaka, Fred VanVleet…) a que se fuera el próximo verano sin dejar nada a cambio.

De Nueva York se van dos jugadores importantes: Barrett no ha terminado de convertirse en lo que se esperaba y su estancia en los Knicks ha estado llena de altibajos; Quickley, por su parte, es un tremendo talento anotador que no era muy del gusto de Thibodeau y que no tenía los minutos que sí pedían para él los aficionados de la Gran Manzana.

Los Knicks no parecían a priori uno de los favoritos para llevarse a Anunoby, pero reciben un jugador que encaja perfectamente con su estilo y con la filosofía de Tom Thibodeau, y al dar solo una segunda ronda se guardan munición para otro posible golpe de efecto antes del cierre de mercado.

