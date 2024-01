Frenkie de Jong sobre el Barcelona: “Estoy en el club donde siempre quise estar”

El mediocampista del Barcelona, Frenkie de Jong, expresó en una entrevista con el medio neerlandés NOS su satisfacción por estar en el club de sus sueños y su confianza en ampliar su historial de logros como futbolista profesional en el futuro cercano.

“Estoy en el club donde siempre quise estar, donde mis sueños se hicieron realidad”, afirmó De Jong, minimizando el interés del Manchester United, dirigido por Erik ten Hag, quien lo entrenó en el Ajax: “Es una posibilidad presente, pero estoy completamente satisfecho en el Barça, me encuentro muy bien aquí”.

El jugador neerlandés mostró ambición y, a sus 26 años, no se conforma con los tres títulos que ha obtenido hasta ahora con el equipo azulgrana: una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España.

“Aún no he conquistado los trofeos que deseo y tampoco he alcanzado mi máximo nivel como jugador. Hay espacio para mejorar y aún tengo tiempo, pero me gustaría llegar a ese punto lo antes posible”, expresó De Jong.

Asimismo, De Jong fue crítico al evaluar el desempeño del equipo en LaLiga durante esta temporada. “No estamos rindiendo bien en esta competición, así es cómo están las cosas”, admitió.

“Sin embargo, aún nos queda la segunda mitad de la temporada. Nunca se sabe. Terminamos en primer lugar en nuestro grupo en la Liga de Campeones. Eso es positivo y aún hay mucho por disputar”, agregó.

En cualquier caso, el cuarto capitán del Barça considera que el equipo ha sentido mucho las ausencias por lesiones en esta primera parte de la temporada.

“Se extraña a algunos jugadores fundamentales. Todos los equipos sufren bajas, y ese también es nuestro caso. Espero que este año podamos contar con el mismo equipo durante un largo período y que todos se mantengan en buena forma. Seguramente las cosas mejorarán entonces”, concluyó.

