Julio César Chávez habla sobre su hijo y descarta poder visitarlo en Estados Unidos

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez decidió enviar un mensaje de feliz año a su hijo Julio César Chávez Jr. y lamentó que no pueda estar junto a él en su lucha para combatir la adicción a los medicamentos que posee debido a que actualmente se encuentra en los Estados Unidos y está en la búsqueda para poder regresar a los cuadriláteros lo antes posible.

Estas declaraciones las realizó el mítico pugilista azteca a través de un video compartido en sus redes sociales, donde decidió enviarle un caluroso mensaje de cariño a su hijo al resto de sus familiares que se encuentran apoyándolo en los Estados Unidos.

“Les deseo un feliz año nuevo para todos y que Dios los bendiga. Respecto a mi hijo Julio la verdad sigue ofendiendo a su esposa y a mí y todas las pendejadas que dice. Mucha gente me pregunta qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel y es como un secuestro”, expresó Julio César Chávez.

En el mensaje compartido por el icónico ganador de más de 90 peleas decidió agradecer todo el cariño que día a día recibe por parte de sus fanáticos y le envió los mejores deseos a todos ellos con el objetivo de que tengan un 2024 próspero.

“Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho, Dios te bendiga hijo y ojalá Dios quiera y te caiga un proyecto de luz y deja de hablar tantas pendejadas por favor”, dijo en redes sociales el antiguo campeón mundial.

Recordemos que Julio César Chávez Jr. está actualmente en medio de un proceso para poder regresar al boxeo mundial luego de haber superado los problemas de adicción a unas pastillas que terminaron afectando su carrera hasta el punto de ser internado en un centro de apoyo para lograr superar esta crisis.

