Los 10 temas que marcarán el mercado inmobiliario para compradores y vendedores en 2024

Better Homes and Gardens Real Estate LLC, la compañía de bienes raíces, brinda periódicamente a sus clientes asesoramiento y orientación sobre cómo maximizar la propiedad de vivienda en cualquier punto del recorrido inmobiliario.

En esta ocasión, presentó un vistazo a los 10 temas de tendencia principales que los compradores y vendedores de viviendas deben considerar en el próximo año.

Las 10 principales ideas para comprar o vender una casa en 2024:

1. Ser propietario de una casa ayuda a su panorama financiero general

“Ser propietario de una vivienda es la forma más rápida y confiable de estabilizar sus gastos de vivienda y generar riqueza al mismo tiempo“, dice Doug Shepherd, corredor de Better Homes and Gardens Real Estate Champions. “El mejor consejo para los compradores primerizos es que si van a permanecer en una zona durante más de dos o tres años, deben ser propietarios en lugar de alquilarla“.

2. Recurra a un agente inmobiliario experimentado

“Hable con al menos dos corredores, ya que las tarifas y tarifas pueden variar”, dice Gaetano Marra, corredor/propietario de Better Homes and Gardens Real Estate. “Busque reseñas. Si no puede encontrar ninguna en línea hoy en día, ¡probablemente haya una razón!”

3. Determina cuanto puedes pagar

“Una forma inteligente de calcular lo que un comprador puede permitirse es gastar el 25% de su ingreso neto en el pago de la hipoteca, incluido el pago del principal, los intereses, los impuestos y el seguro”, dice Marra.

4. Comience con una propiedad

“Para la mayoría de las personas, ahí es donde comienza la riqueza”, dice Jack Gross, presidente y director ejecutivo de Better Homes and Gardens Real Estate Cassidon Realty. “En algunos mercados, podría ser un condominio de uno o dos dormitorios. En otros mercados, podría ser una casa adosada o un pequeño rancho independiente. En la mayoría de los casos, es una casa que está por debajo del precio medio del mercado local“.

5. ¿Condominio o casa adosada?

“Un comprador debe pensar en planes a largo plazo y si los gastos asociados con ser propietario de un condominio o casa adosada valen la pena a largo plazo. ¿La casa se valorará como una casa unifamiliar? ¿Es buena para la reventa? ¿Qué pasa si hay evaluaciones? ¿En el futuro? ¿Puedo pagarlos?”, dice Dana Hall-Bradley, agente de bienes raíces y propietaria de Better Homes and Gardens Real Estate Fine Living.

6. Las viviendas construidas para alquilar son una nueva solución emergente

“Las comunidades de construcción para alquiler ofrecen una vida unifamiliar estilo hogareño con acuerdos de alquiler y comodidades que normalmente se encuentran en condominios o complejos de apartamentos”, dice Jan Carlisle, agente inmobiliario de Better Homes & Gardens Real Estate Paracle. “Ofrecen un buen compromiso para aquellos que han pensado en comprar una casa pero no pueden o no quieren dar el paso”.

7. ¿Es nuevo para ti?

“La mayoría de las casas de nueva construcción vienen con una garantía del constructor, lo que significa que cualquier problema o defecto que surja dentro de los primeros años está cubierto por el constructor”. Según Jessica Poulos, copropietaria y corredora de Better Homes and Gardens Real Estate Northwest Home Team, muchos desarrollos nuevos se construyen en áreas previamente no desarrolladas de una ciudad o condado, lo que significa que probablemente haya menos infraestructura cerca: piense en restaurantes, tiendas y escuelas. Por otro lado, dice que una nueva comunidad podría ser un buen indicador de la salud y el potencial de crecimiento del área, y califica la nueva construcción como una apuesta “segura”.

8. ¿Estás pensando en vender? Concéntrate en el aire libre

“Al decidir qué proyectos al aire libre emprender para aumentar ese atractivo exterior, mírelo desde la perspectiva del comprador“, dice Scott Beaudry, corredor/propietario de Better Homes and Gardens Real Estate Universal. “A menudo sugiero el acrónimo LUGAR: Pintar, Paisaje, Atractivo, Limpiar, Disfrutar”. Beaudry sugiere lavar a presión el camino de entrada, limpiar el techo, cortar el césped y agregar bordes alrededor de los macizos de flores, proyectos que a menudo pueden marcar una gran diferencia en el valor percibido de su hogar.

9. ¿Qué es el downsizing y es para usted?

“La reducción de tamaño puede ser una oportunidad maravillosa para crear una casa que se adapte a sus necesidades y respalde su mejor vida en su tercera edad“, dice Jana Adams, corredora asociada de Better Homes and Gardens Real Estate Wine Country Group. “Con una planificación y consideración cuidadosas, puede ser una experiencia positiva y empoderadora que lo preparará para asumir la nueva transición en su vida”.

10. Lista de tareas pendientes para mudarse a una nueva casa.

Tom Mallette, corredor/propietario de Better Homes and Gardens Real Estate Heritage, sugiere preparar la casa antes de mudarse: “Tener cosas como pintura y pisos nuevos instalados cuando la casa está vacía es en realidad una gran idea, ya que facilitará el trabajo de los vendedores ¡y puede ahorrarle dinero!”.

