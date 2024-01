Critican a Shakira por supuesto mensaje en donde deja ver que no ha superado a Gerard Piqué

Para nadie es un secreto que el proceso de separación entre Shakira y Gerard Piqué ha sido totalmente diferente y opuesto. Cabe recordar que luego de su rompimiento, el ex futbolista ha decidido guardar silencio y decir, apenas, algunas palabras sobre la madre de sus hijos. De igual manera, ha hecho caso omiso a las críticas en su contra así como la variedad de “indirectas” de la colombiana.

En tanto, la cantante se ha “refugiado” en la música al lanzar un gran número de temas y composiciones con “dedicatoria” a su ex esposo. Sin embargo, y por más “sano” que parezca la estrategia de la compositora, un gran número de fanáticos de la artista no han dudado en mencionar que sus últimas canciones solo reflejan que aún no ha olvidado al campeón del mundo con España.

A pesar de que todo lo anterior comenzó a césar tras las recientes revelaciones sobre la mejoría en la “relación” entre las estrellas tras sus últimas disputas, una publicación de Shakira, referente al año nuevo, ha vuelto a poner sobre la mesa el proceso de separación, en específico, de la cantante sobre su ex esposo.

Shakira aún no habría superado a su ex esposo por un mensaje en X. Crédito: AFP / Getty Images

¿Shakira no puede olvidar a Piqué?

Durante los primeros minutos del 1 de enero de 2024, la intérprete de “Días de Enero” publicó, a través de su cuenta oficial de X, un mensaje de motivación y empoderamiento para ella misma y sus fanáticos.

Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos y luchas por lo que queremos! Shakira – Cantante

Por un 2024 en el que podamos superar lo que nos duele, valorar lo que tenemos

y luchar por lo que queremos! ❤️ — Shakira (@shakira) January 1, 2024

El mensaje de la cantante, de manera lógica, está enmarcado en el tipo de publicaciones que muchos artistas suelen difundir a través de sus redes sociales para “hablarles” a sus seguidores.

Sin embargo, y como todo lo que la autora ha escrito y hecho durante los últimos años, sus palabras fueron tomadas con otro significado por otro sector de la población. En este caso, su “bienvenida” al 2024 fue vista como una indirecta nueva hacia Piqué.

Y es que de acuerdo con diversos medios colombianos, las palabras de Shakira estarían relacionadas con su separación con el padre de sus hijos así como todo lo que ha vivido en este proceso.

De igual manera, y de manera más descontextualizada, muchos usuarios de X señalaron que las palabras de la colombiana no serían más que un reflejo de que aún no supera al español. Con frases como “Todavía no ha superado a Pique???”, “Y xq ya superes a Pique y dejes en paz al pobre”, entre otras, tal parece que la gente también no puede dejar de relacionar a la artista con su ex esposo.

Continua leyendo

“Chisme No Like” asegura que Shakira habría iniciado un romance con el productor Rafael Arcaute

Shakira comparte otro triunfo junto a sus padres tras inaugurar su propia estatua en Barranquilla

“Celeste”, la nueva serie que se basa en los problemas de Shakira con la Hacienda española