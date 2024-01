El 4 de enero Estados Unidos reabre cruces fronterizos con México

A partir del 4 de enero de 2024, la Oficina de Operaciones de Campo de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reanudará sus operaciones en cuatro cruces fronterizos con México.

Se trata del cruce en Eagle Pass, Texas, donde el procesamiento vehicular se reanudará en el Puente Internacional 1 de Eagle Pass a las 7:00 a.m. hora local

También en San Diego, California, las operaciones del Peatonal Oeste de San Ysidro se reanudarán a las 6:00 a.m. hora local.

Mientras que en Lukeville, Arizona, las operaciones del puerto de entrada de Lukeville se reanudarán a las 6:00 a.m. hora local, reportó la agencia.

Agrega que en Nogales, Arizona, las operaciones del cruce fronterizo de Morely Gate se reanudarán a las 10 a.m. hora local.

“CBP continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza, según sea necesario, en respuesta a esta situación en evolución”, indicó la agencia en un comunicado.

CBP reabre los puertos, luego de la última reunión entre altos funcionarios de EE.UU., como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que se reabrirían los cruces fronterizos, a fin de mejorar el tránsito vehicular y de negocios.

La agencia estadounidense, sin embargo, advierte que mantendrá sus esfuerzos en materia migratoria y podría modificar los actuales planes de operación.

“Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no-ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales (como programar una cita a través de CBP One) y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, agregó.

La decisión de CBP ocurre en medio de la presión de republicanos al gobierno del presidente Joe Biden para reforzar la seguridad en la frontera, a cambio de autorizar presupuesto adicional para ayudar a Ucrania e Israel.

