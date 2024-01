Nuevo Plan de Ajuste de la AEE radicado por la Junta aumenta tarifa eléctrica para los puertorriqueños por los próximos 35 años

Por Efraín Montalbán Ríos

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por cuarta ocasión, radicó un nuevo Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE), en el que además de aumentar las obligaciones de la corporación pública, incrementó el “cargo heredado” que tendrían que pagar gran parte de los abonados, lo que implicaría un nuevo aumento en la factura del servicio eléctrico.

En su más reciente intento para poner fin a la quiebra de la AEE bajo el Título III de la Ley Promesa, la JSF propuso pagar más de $2,536 millones en bonos reestructurados, lo que supone un aumento al compararse con la versión enmendada anterior que sugería el pago de unos $2,283 millones.

Como consecuencia, la nueva revisión del ente federal establecería un aumento en el “cargo heredado” pagadero en los próximos 35 años.

Los abonados residenciales cuyo consumo sea menor o igual a los 425 kilovatios hora (kWh), la tasa de cambio volumétrico, el cargo aumentó de 0.66 a 0.747 centavos por kilovatio hora. En el caso de un consumo mayor de kWh, incrementó de 2.65 a 2.988 centavos por kilovatio hora, reza el documento radicado el 29 de diciembre ante la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain.

Los aumentos en la tasa de cambio volumétrica para los clientes comerciales e industriales fueron en más de 12% en sus respectivas categorías, según el documento.

Al igual que el pasado PDA-AEE, la nueva propuesta de reestructuración parte de la premisa de que la reclamación de los bonistas ronda unos $2,388 millones, en lugar de los sobre $8,400 millones que siguen siendo reclamados.

Aumentaría dos centavos la factura de la luz

Según el representante de los consumidores ante la junta de gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, el nuevo aumento propuesto por la JSF se traduciría en un aumento promedio de dos centavos, dado a la exención del pago del “cargo heredado” que reciben aquellos que consuman menos de 425 kWh, que se estima rondan los 620,000 clientes.

“Hay una discriminación entre consumidores en que el 42% de los consumidores residenciales estén exentos de todo pago, siempre y cuando consuman menos de 425 kWh, eso crea un disloque para todos los consumidores, creando un impacto de cerca de dos centavos en su factura”, dijo el representante de los consumidores.

“Si la emisión de bonos se distribuyera igual para todo el mundo en un cálculo promedio, una emisión de bono a $2,500 millones a 35 años y al 6%, es cerca de un centavo (de aumento en la tarifa de la luz)”, explicó Torres Placa.

A eso le añadió el cargo operacional incluido por la JSF en el Plan Fiscal para pagar el plan de pensiones, lo que Torres Placa promedió en unos 2.4 centavos adicionales, por lo que insistió en que el pago de pensiones sea absorbido por el gobierno.

La cuarta versión enmendada del PDA-AEE fue motivada por un acuerdo con el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), según el abogado de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Rolando Emmanuelli, quien destacó que tanto los acreedores como los bonistas están insatisfechos con el proceso de restructuración de la deuda de la AEE.

“Los acreedores estamos furiosos, pero los bonistas mucho más”, sentenció el abogado, quien expuso que aún faltan “muchas controversias” entre las partes sobre la propuesta de la Junta Fiscal.

Así las cosas, la pasada semana la jueza Taylor Swain ordenó que las partes se reunieran para discutir los nuevos cambios. A menos que se decida lo contrario, la vista de confirmación del PDA-AEE sigue pautada para el 4 de marzo.

Entretanto, Emanuelli expuso, respaldándose en estudios hechos por economistas, que este plan de ajuste va a añadir más a la economía local, amenazando otros procesos de restructuración como el de la deuda central, indicó.

“Esto no lo podemos mirar como un asunto de bolsillo individual, si estás o no exento, porque, aunque no pagues ese aumento de energía va a elevar el costo de la vida, porque todo el mundo le va a pasar ese costo a los consumidores”, dijo el abogado.

Por su parte, el economista Antonio Fernos Sagebién indicó que el cargo nuevo que servirá como fuente de repago a los bonistas tendrá un impacto socioeconómico particularmente sobre las personas pensionadas.

“Aquí creo que queda mucho por esclarecer y es que nunca se le ha pedido a la gente que contrajo toda esa deuda y a la gente que dejó de pagar el plan de pensiones, por qué no se les ha citado a los pasados directores de la AEE. ¿Por qué no hemos averiguado quiénes fueron lo que decidieron aumentar esa deuda?”, subrayó Fernos Sagebién.

Sigue leyendo:

SNAP, energía renovable, Ley 22 y estatus, cuatro temas clave en la agenda para Puerto Rico en el 2024

Junta de Control Fiscal radicaría este viernes un nuevo Plan de Ajuste para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico

Secretario de Estado de Puerto Rico: “La Junta tiene la última palabra” sobre la reestructuración de la deuda en la isla