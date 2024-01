“Cállate ya, anda”: Sergio Ramos discute con un fanático del Sevilla en plena entrevista pospartido

La situación complicada que está viviendo esta temporada el Sevilla FC, ha comenzado a generar tensión entre jugadores y aficionados como ocurrió este jueves cuando el defensor Sergio Ramos se encaró con un hincha mientras concedía una entrevista tras la derrota que sufrió su equipo por 2-0 contra el Athletic Bilbao.

Ramos atendía al canal ‘DAZN España’ para hablar del resultado negativo que sufrió su club mientra en el fondo, uno de los muchos fanático presentes comenzó a gritarle cosas y lo acusaba de estarse “cargando al Sevilla” entre otros insultos.

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!”



¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

Ante esto, el mítico central español no pudo aguantar más y respondió al hincha: “Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Un poco de respeto a la gente que está escuchando y al escudo. ¡Cállate ya, anda!“, le gritó el jugador generando un momento tenso que quedó grabado en las cámaras.

“Hay que aguantar de todo”, dijo Ramos tras discutir con el fanático. “Es la situación, entendemos la frustración de la gente porque es normal, mucho tiempo sin ganar, sin darles una alegría y eso es lo que tienes”, agregó el campeón del mundo con España en 2010.

💣 Sergio Ramos EXPLOTÓ contra un hincha que estaba insultando post 0-2 vs. Athletic Club. pic.twitter.com/1o7Ii4Mwah — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2024

En ese sentido, el exjugador del Real Madrid analizó lo que han sido los últimos partidos del Sevilla en los que solo ha ganado uno de los últimos nueve por LaLiga, el más reciente hace dos jornadas contra el Granada, justo en el estreno de Quique Sánchez Flores como el tercer entrenador de esta temporada.

“Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra”, sentenció Sergio Ramos sobre la derrota de este jueves.

