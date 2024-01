Callum Hudson-Odoi se defiende tras aparecer en la presunta lista de clientes de Jeffrey Epstein

Hace poco la justicia estadounidense desclasificó varios documentos del caso de Jeffrey Epstein. Quien fue acusado de mantener una red de tráfico sexual de menores de edad. Dentro de los documentos se reveló una lista de supuestos clientes del empresario que se suicidó en 2019.

Dentro de la lista aparecen algunos deportistas, quizás el más famoso Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal de la Premier League inglesa y que para ese entonces era jugador activo de fútbol. Otro que aparece es el inglés Callum Hudson-Odoi, quien actualmente es jugador del Nottingham Forest.

De los más de 100 nombres que aparecen en esta lista, ninguno ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, Hudson-Odoi sí salió a su defensa recientemente. Negando cualquier vínculo con Epstein y la isla en la que el magnate tenía toda la red de prostitución infantil.

“He visto esto circulando por las redes sociales desde hace un tiempo y no iba a comentar sobre ello porque es absurdo y yo habría sido un niño en ese momento“, arrancó comentando el futbolista profesional, quien nació en el año 2000.

Hudson-Odoi llegó a jugar con el Chelsea / Getty images. Crédito: AFP / Getty Images

“Sin embargo, entendiendo mi posición como modelo a seguir, me gustaría dejar absolutamente claro que nunca he sido parte del escándalo de Epstein ni he estado en la isla de Epstein, así que por favor dejen de etiquetarme en estas publicaciones. Gracias”, concluyó el delantero de 20 años a través de su cuenta oficial de Instagram.

Deportistas que aparecen en la lista de Epstein

La mayoría de los nombres que aparecen en la lista y que presuntamente serían clientes de Epstein en su red de prostitución infantil son figuras del entretenimiento. Gran parte de Hollywood, cantantes e incluso algunos políticos, pero también uno que otro deportista.

Entre los nombres aparecen en el listado se encuentran Rudy Gobert, pivote de Minnesota Timberwolves y Donovan Mitchell, escolta de los Cleveland Cavaliers. Además de deportistas del mundo de los motores, como los pilotos Jacques Villeneuve y Eddie Irvine, además del fundador de la Fórmula E y Extreme E, Alejandro Agag.

