“Si pesabas dos kilos más, no entrenabas”: Revelan estrictos métodos de Guardiola en Manchester City

El exjugador francés del Manchester City, Arsenal o Servette, entre otros equipos Gaël Clichy sorprendió al mundo del fútbol con unas declaraciones acerca de la tremenda exigencia de Pep Guardiola al frente del banquillo ‘citizen’.

Durante una charla con The Coaches Voices, el ex marcador de punta izquierdo contó cómo lo marcó cada entrenador que tuvo durante sus seis temporadas en los Ciudadanos, como el italiano Roberto Mancini, el chileno Manuel Pellegrini o el español Pep Guardiola.

Pese a que coincidieron solamente una temporada, el francés no dudó en señalar que el ex Barcelona y Bayern Munich fue el estratega que más lo marcó a lo largo de su carrera.

“Mi último año en el City fue la primera temporada de Pep en el club. Jugué más partidos con él en una temporada que con cualquier otro entrenador del City. Pero tengo sentimientos opuestos sobre ese año con Pep. Estoy agradecido por lo que aprendí bajo su batuta, pero me hubiera gustado que hubiera sido más de una temporada. Encendió una chispa en mi forma de ver el fútbol y me hizo querer aprender aún más”, comentó Clichy.

En su relato, Clichy destacó la “regla de los dos kilos”. “Si pesabas dos kilos más de lo que él consideraba tu peso máximo, no entrenabas. En el fútbol, siempre escuchas a los entrenadores decir: ‘Si tienes sobrepeso, no entrenas’. Al final, si se trata de un jugador importante, la norma se mete debajo de la alfombra porque necesitan a ese jugador. Con Pep, si estabas dos kilos por encima del peso que debías tener después de terminar el trabajo duro y la alimentación adecuada de la pretemporada, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas”, confesó.

Gael Clichy con la camiseta del Manchester City / Getty Images: Shaun Botterill

Luego ahondó en la importancia de delegar y darle lugar e importancia a todos los integrantes de un cuerpo técnico. “En pretemporada su preparador físico me dijo: ‘Los números que estás registrando en cada sesión de entrenamiento son increíbles’. Yo le dije: ‘Genial, es uno de mis principales atributos’. Y él me dijo: ‘Pero estás haciendo los mismos números que Dani Alves’. En aquella época, Alves tenía 33 años y yo 31. Así que le dije: ‘Vale, está bien’. Entonces me dijo: ‘¡No, estoy hablando del Dani Alves de hace ocho años, con Pep en el Barcelona!’. Cuando eres entrenador, tienes que delegar. Tienes que hacer que tu cuerpo técnico sea tan importante como tú. Con esa conversación, me di cuenta de que Pep y su equipo hablaban, todos juntos, y se fijaban en todos esos detalles”, rememoró.

El galo recordó: “Se fijan en quién llegó primero al desayuno y qué comió. No te van a decir que comas diferente, pero si no comes bien eso les dice que no tienes la mentalidad adecuada para rendir en su equipo. Se fijan en quién ha rendido en cuanto a correr, quién ha rendido en cuanto a perder el balón. Se fijan en todos y cada uno de los apartados, y quieren que todo el mundo esté implicado”.

Por último, Gäel quiso destacar la “excelente” gestión del Manchester City durante los últimos años: “El club tiene el dinero, pero lo han usado de forma inteligente. El gran éxito es que piensan con tres o cuatro mercados por delante y no tienen miedo a dejar marchar a sus jugadores importantes”.

Durante sus ocho temporadas al frente del Manchester City, Pep Guardiola sigue marcando una verdadera era al ganar 16 títulos, entre los que figuran cinco Premier League, cuatro Copa de la Liga, dos Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

