Campeona del Mundo Jenni Hermoso llega a México para pactar su llegada a Tigres de la UANL

La Campeona del Mundo con España en la pasada Copa del Mundo Australia y Nueva Zelanda 2023, Jenni Hermoso, llegó este sábado a México para sellar lo que será su incorporación con las campeonas de la Liga MX Femenil, los Tigres de la UANL.

En encuentro breve con los medios de comunicación al aterrizar en el aeropuerto de Monterrey, Hermoso dejó claro que firmar con Tigres de la UANL era una de las cosas que más quería desde que llegó a la Liga MX Femenil en México.

“Esto es una locura, venir a Tigres es de las cosas que más deseaba y espero disfrutar de esta gran afición”, dijo la madrileña en medio de cientos de aficionados que fueron a recibirla y que corearon por varios minutos su nombre.

De hecho, varios de los presentes aparecieron con ramos de flores y pancartas que contenían mensajes de aprecio y apoyo para la futbolista, que se limitó a agradecer cada una de las muestras de cariño antes de seguir hacia las instalaciones de su nuevo equipo.

“No me esperaba este recibimiento, es algo que se tiene que vivir para decir lo que se siente. Tigres es uno de los mejores equipos en México, la afición que tiene es una de las mejores y quiero disfrutar y ganar títulos”, añadió Hermoso, quien tuvo un semblante feliz.

¡Incomparable recibimiento a @Jennihermoso en sus primeros minutos en la ciudad! pic.twitter.com/NOGzXAIoyJ — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) January 7, 2024

La máxima anotadora de la selección española tendrá poco tiempo libre ya que este sábado en horas de la noche será presentada como refuerzo felina junto a la internacional sudafricana Thembi Kgatlana y la mexicana Alison González, los otros fichajes del equipo atigrado.

Las tres portarán por primera vez los colores amarillos y azules de las Tigres, previo al debut de las campeonas en el torneo Clausura 2024 al recibir al San Luis en la primera jornada del Clausura 2024.

Por su parte Milagros Martínez, estratega de las felinas, fue sincera en una rueda de prensa el miércoles pasado al reconocer que no sabe cuándo podrá contar con Hermoso, quien estaba en su período vacaciones en el cual también ratificó la acusación por el beso no consentido que le dio el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales en la final del Mundial pasado.

En el Pachuca, Hermoso aportó 26 goles y 10 asistencias, además de que fue una de las figuras del cuadro que logró el subcampeonato del Clausura 2023.

