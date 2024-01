Daddy Yankee da sorpresa a niños de hospital oncológico en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee ha mostrado su lado altruista al visitar la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico en Centro Médico, en su país natal, a propósito del Día de los Reyes Magos.

Cargado con regalos y música, el intérprete de ‘Gasolina’ dio un momento de alegría a los pequeños pacientes, sus familiares y el personal médico que trabaja en el lugar.

En su cuenta en Instagram compartió un video en el que se vio cómo llenó de alegría el lugar debido a que muchos niños disfrutaron de obsequios, pero también de su presencia.

Daddy Yankee tiene un noble gesto

Para acompañar el mensaje, el reguetonero indicó: “Gracias @fundacioncap por invitarme y darme la oportunidad de aportar una semilla a su gran obra. Mi maestro me enseñó que a este mundo venimos a servir y no a ser servidos. Compartimos todo tipo de regalos, materiales, emocionales y espirituales. A los niños y los jóvenes que visitamos, recuerden siempre Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

En la publicación, el artista también indicó: “Y que el mismo Señor llene de fortaleza y de esperanza a sus padres, ‘porque un cuidador también necesita ser cuidado’. Felicitamos a todo el personal del hospital por su gran labor. Cuenten conmigo y con mi gente para lo que esté a nuestro alcance. Feliz Año Nuevo a todos y que Dios los Bendiga!”.

Esta acción causó miles de comentarios por parte de su público, que lo alabó por esta noble labor: “Ahora sí se le ve una cara de felicidad distinta, se refleja que mi Dios te cambió, gracias a Dios que serás un instrumento para su obra, ganando almas para Cristo, ahora con el compromiso de ser discípulo”, “Este hombre está más feliz que nunca”.

Hace unos meses, Daddy Yankee anunció que se alejará de los escenarios para entregar su vida a la religión.

En un mensaje que dio en el Coliseo de Puerto Rico, el artista afirmó: “Familia: Este día para mí, es el más importante de mi vida… Esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Cristo vive en mí y que yo viviré para él. Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo”.

Además de esto, citó a un versículo de la Biblia que afirma: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. ‭‭San Mateo‬ ‭16‬:‭26‬-‭27‬ Amén”.

