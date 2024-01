Galilea Montijo dijo que quiere ser madre de una niña

Galilea Montijo, presentadora mexicana de televisión, contó cuáles son sus deseos para este 2024, un año en el que espera convertirse en madre de una niña.

Este anhelo lo reveló en el programa ‘Netas Divinas’, de Unicable, en el que contó: “El año pasado fue para mí de muchos contrastes, fue un año muy doloroso, por un lado, en lo personal al principio fue muy doloroso, pero profesional fue padrísimo porque hubo cosas muy padres y terminé contenta”.

Después de esto, indicó que el 2023 le sirvió para cerrar ciclos y cumplir metas y propósitos como tener más disciplina.

La conductora de televisión afirmó que uno de los grandes aprendizajes que obtuvo fue aprender a soltar las cosas. “Cuando llega un punto que ya no sabes si ir para adelante o para atrás, y tienes esa sensación de soltar todo a tu alrededor y que las cosas tengan que venir, como tengan y de la manera que tengan que venir, soltarte y que no te olvides de ti”.

Acerca de lo que siente que le falta hacer, dijo que en el trabajo tiene varias metas que cumplir, pero en lo personal hay una muy especial.

“Me queda claro que no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña, entonces no sé si la opción de adoptar o un vientre, pero no me quiero quedar con la idea”, dijo.

Galilea Montijo y su sueño de ser madre

Sus compañeras se emocionaron y la apoyaron en este sueño que consideran que le dará también mucha felicidad.

“No quiero quedarme sin ganas de una niña. No sé si el adoptar, no sé, me tengo que acercar, o adoptar un vientre, no sé”, agregó.

Posteriormente, afirmó: “Es la primera vez que lo digo, pero no me quiero quedar con las ganas”.

La idea le gustó a muchos de los seguidores de ‘Netas Divinas’, quienes dejaron mensajes de apoyo para la presentadora mexicana: “¡Gali adopta! Tienes la posición económica y es muy fácil que te la den, además sería muy bello poder darle un hogar, amor y compañía a alguien que lo necesita tanto y además rentar un vientre es ilegal, adopta las que quieras, pero de preferencia una ya mayorcita porque a esas ya no se las llevan”.

Otra usuaria comentó: “Está bien que le dé hogar a una o varias niñas, no bebés nuevos. Hay muchos niños queriendo amor. Además, ya está mayor. Sería muy egoísta traer bebés a su edad. La va a dejar huérfana muy joven”.

