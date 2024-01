Trevor Bauer pide perdón nuevamente y quiere “una nueva oportunidad” con Yankees o Mets

El exlanzador de Los Angeles Dodgers, Trevor Bauer, desea una nueva oportunidad para regresar a las Grandes Ligas en 2024 y por eso tuvo una reciente rueda de prensa en la que no solo se limitó a disculparse por sus actos del pasado, sino también a decir dos equipos en los que le gustaría lanzar en la venidera temporada: New York Yankees y New York Mets.

Bauer, quien fuese acusado de abuso sexual por parte de una mujer y posteriormente de otras dos féminas, no lanza en Grandes Ligas desde 2021 cuando fue suspendido por este caso y posteriormente dejado en libertad en enero de 2023 por parte de los Dodgers, aunque siempre ha manifestado su inocencia.

Por esta razón se dirigió a los medios de comunicación en una entrevista para Fox News para pedir una nueva oportunidad en la lomita de las Grandes Ligas.

“Acepté hacer cosas que no debería haber hecho. Fue imprudente. Lastimé a mucha gente en el camino; hice las cosas muy difíciles para las Grandes Ligas del Béisbol, para los Dodgers, para mis compañeros de equipo, para mis amigos, para mi familia y para las personas cercanas a mí, así que he reflexionado sobre eso e hice muchos cambios en mi vida para abordarlo”, comentó al respecto sobre las acusaciones respectivas.

El lanzador decidió probar suerte en Japón con los Yokohama DeNA BayStars al ser dejado en libertad por Dodgers y ahora espera regresar a Grandes Ligas porque aún se considera uno de los mejores en lo que hace.

“Me encantaría jugar béisbol. Quiero decir, ese es mi objetivo, jugar béisbol aquí en los Estados Unidos. Sigo siendo uno de los mejores lanzadores del mundo. Me gustaría competir al más alto nivel; también me apasiona ayudar a la gente, ser bueno para el juego. Creo que he hecho mucho daño, desafortunadamente, en la primera mitad de mi carrera y me encantaría tener una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor”, expresó en la entrevista con Fox News.

Yankees y Mets en el horizonte para Trevor Bauer

En otra entrevista para WFAN Sports Radio Bauer amplió más los comentarios que hizo en su contacto para Fox News e incluso se aventuró a decir que tanto Yankees como Mets sería un par de equipos en los que el experimentado lanzador le gustaría aterrizar.

Según sus comentarios su agente se encuentra en constante contacto con divisas de Grandes Ligas y la expectativa de jugar en Nueva York es una de sus metas para la temporada baja.

Bauer recordó cómo en el pasado, antes de firmar con Dodgers en 2021, tuvo un contacto con una serie de fanáticos de Mets en los que firmó unas gorras del equipo de Queens que aparecieron en su propia página web para posteriormente mudarse a Los Ángeles, algo que fue calificado por muchos como una traición y es un hecho del cual se sigue lamentando.

“La forma en que se desarrolló (el tema de las gorras) fue desafortunada. Un gran error de nuestra parte, tener esa página web activa. Me arrepiento de eso. No fue un intento de trollear a nadie ni de enojar a nadie”, declaró.

Posteriormente habló sobre una hipotética firma con Yankees, en el que su amistad con Gerrit Cole considera que le vendría bien al equipo porque ambos comandarían una rotación necesitada de un fuerte cuerpo de abridores.

“No tengo nada más que respeto por él (Cole). Me encantaría lanzar contra él. Me gusta probarme contra los mejores, ¿y qué mejor manera de hacerlo que estar en una rotación enfrentando a los mismos equipos con la misma defensa y todo? Me encantaría esa oportunidad”, dijo sobre el que fue su compañero universitario.

Bauer hasta el momento acumula una carrera de 10 años en Grandes Ligas luego de haber debutado en 2012 con Arizona Diamondbacks, para posteriormente pasar por Cleveland Indians (ahora Guardians), Cincinnati Reds y Los Angeles Dodgers.

En total ha participado en 222 juegos (212 como abridor), dejando un total de 83 victorias y 69 derrotas, con 3.79 de efectividad vitalicia, 1,406 ponches, un premio Cy Young conseguido en 2020 y ese mismo año sumó un anillo de Serie Mundial con los Dodgers.

