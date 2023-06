Trevor Bauer en problemas: Sale a la luz una nueva acusación de agresión sexual en su contra

Todo parece indicar que la carrera del lanzador estadounidense y antigua estrella de Los Ángeles Dodgers, Trevor Bauer, no dejará de verse marcada por las acusaciones de abuso sexual que recibió durante la temporada pasada y que lo obligaron a abandonar formalmente su vida como uno de los mejores serpentineros dentro de las Grandes Ligas.

Actualmente Bauer se encuentra militando en los Yokohama BayStars de la Liga Japonesa de Beisbol (NBP) y estando tan lejos el pelotero ha recibido nuevamente una fuerte acusación que podría complicar una vez más su carrera dentro de los diamantes.

De acuerdo con el portal USA Today, recibió una nueva denuncia por parte de una mujer que lo acusa de haberla agredido sexualmente y asfixiarla hasta dejarla inconsciente.

La demanda fue presentada a las autoridades a finales de 2020 en el estado de Arizona, cuando la víctima presentó los documentos judiciales en el que asegura que la violó y además la dejó embarazada; también destacó que el beisbolista le acercó un cuchillo de carne dentado a su garganta.

SAN DIEGO, CALIFORNIA – JUNE 23: Trevor Bauer #27 of the Los Angeles Dodgers. (Photo by Sean M. Haffey/Getty Images)

El portal detalló que Bauer, de 32 años, negó las acusaciones en los registros judiciales y posteriormente contra demandó a la mujer por fraude, extorsión y fabricación de su embarazo. A pesar de las palabras del lanzador, esta sería la cuarta mujer conocida hasta la fecha que ha declarado actos similares de agresión sexual por parte del ex ganador del premio Cy Young.

“Estaba impresionada y no me atrevía a moverme. El acusado me preguntó. El acusado me preguntó: ‘¿Alguna vez te han retenido a punta de cuchillo?’; a lo que respondí vacilante: ‘No’. El acusado respiró hondo y exhaló. El cuchillo para carne del acusado me arañó la garganta cuando me soltó y me levanté de su regazo”, detalla el documento judicial de la demanda.

La mujer de Arizona pidió a las autoridades una suma de $3,7 millones de dólares y una “disculpa a cualquier mujer que la demandada haya humillado y abusado sexualmente en contra de su consentimiento”.

“Sobre la base de la carta de demanda (de la mujer) y la falta de presentación de registros médicos para corroborar su embarazo o la interrupción del mismo, el Sr. Bauer ahora cree que (la mujer) fabricó su embarazo para tratar de extorsionarlo por dinero”, detalló la defensa del pelotero.

