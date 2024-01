Mike Pence afirmó que el FBI no instigó el asalto al Capitolio y dijo que Donald Trump fue imprudente

El exvicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, negó este domingo que la Oficina Federal de Investigación (FBI) haya instigado el asalto al Capitolio hace tres años, pero sí consideró que las palabras del expresidente republicano Donald Trump fueron “imprudentes” porque auparon a los ataques contra el edificio legislativo.

“Nos han asegurado una y otra vez que ese no fue el caso (que el FBI haya instigado al asalto al Capitolio). Debo decirles que después de haber estado allí ese día, me enfureció ver a la gente literalmente rompiendo ventanas y saqueando el Capitolio. Recuerdo haber pensado ‘no esto, no aquí, no en el Capitolio de los Estados Unidos'”, dijo.

Mike Pence, en declaraciones al periodista Jake Tapper, para el programa State of the Union de CNN, reconoció los esfuerzos de la agencia federal de investigación e inteligencia estadounidense para detener a quienes “saquearon” el Capitolio y cometieron actos de violencia contra los agentes de la policía ese día. Exigió asimismo que las personas que cometieron esos delitos sean procesadas con el máximo alcance de la ley.

El exvicepresidente de Estados Unidos enfatizó que el asalto al Capitolio nunca debió haber ocurrido y, como ha manifestado anteriormente, cree que la historia juzgará la presunta responsabilidad de Donald Trump en los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, presidió la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021 en Washington, ratificar la victoria del presidente electo Joe Biden en el Colegio Electoral por 306-232 sobre el expresidente Donald Trump, que había pedido a sus seguidores desconocer los resultados. Foto: Saul Loeb / Getty Images

El Washington Post publicó una encuesta recientemente que reveló que un porcentaje importante de los republicanos consideran que el FBI instigó el ataque. El expresidente hizo eco de esa teoría.

“Simplemente necesitan mirar los hechos de que la Policía del Capitolio soportó grandes dificultades y grandes daños”, afirmó el exvicepresidente republicano.

En ese entonces, recoge la agencia de noticias Efe, murieron cinco personas y cuatro agentes de la policía se suicidaron posteriormente. Además, 1,200 ciudadanos han sido imputados y se han dictado 980 condenas. Para Donald Trump, las detenciones de los alborotadores solo se trata de una persecución política en su contra.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el exvicepresidente Mike Pence oficiaron la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero de 2021 en Washington. Foto: Jim Lo Scalzo / Getty Images

El presidente demócrata Joe Biden aprovechó los tres años del asalto al Capitolio para enviar fuertes mensajes en contra de su antecesor, a quien podría enfrentar en las elecciones presidenciales del país este año. Hizo varias publicaciones en la plataforma X, donde publicó un video que contiene algunas declaraciones del exmandatario.

En él, se escucha decir a Trump durante una entrevista: “El 6 de enero fue un día muy interesante porque no lo informan adecuadamente. La gente en esa multitud dijo que era el día más hermoso que jamás habían experimentado. Había amor en esa multitud. Había amor y unidad”.

Luego, compartió otro audiovisual de sus declaraciones durante su discurso en Blue Bell, Pensilvania, en un acto por el tercer aniversario del ataque el 6 de enero: “Diré lo que Donald Trump no dirá. La violencia política nunca, jamás es aceptable en el sistema político de Estados Unidos. Nunca, nunca, nunca. No tiene lugar en una democracia. No se puede ser proinsurreccional y proestadounidense”.

El presidente demócrata recordó que, hasta la fecha, en conjunto, las personas detenidas han sido condenadas a más de 840 años de prisión. “¿Y qué ha hecho Trump? Ha llamado ‘patriotas’ a los insurrectos y prometió perdonarlos si regresa al cargo”, advirtió.

