Tyreek Hill había presumido su mansión en Florida antes de que se incendiara

Tyreek Hill, wide receiver de los Miami Dolphins, no ha empezado el año con buen pie. El pasado miércoles 3 de enero su mansión en Miami, Florida, se incendió y eso ocasionó graves daños en el lugar.

La propiedad está ubicada específicamente en Southwest Ranches, entre Fort Lauderdale y Miami. Se sabe que Hill compró el lugar en 2022 por $6.9 millones de dólares.

Poco después de la compra, el jugador de la NFL utilizó su canal en YouTube para poder presumir su gran adquisición.

Hill comenzó el recorrido desde la puerta principal de la casa, la cual está distribuida en dos plantas. Antes de entrar al lugar, el deportista se encargó de presumir su colección de vehículos, los cuales reposan en la pista de motor frente a la entrada.

El diseño de la casa no es moderno y su interior no está decorado con un estilo en particular, todo parece ser bastante orgánico y funcional para la familia.

Los muebles, mesas, estantes y demás son en su mayoría de madera, lo que combina con las vigas de los techos, los marcos de las puertas y ventanas.

La casa está distribuida en varias habitaciones, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de billar, sala de televisión, oficina, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El patio trasero es un verdadero paraíso con extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa y área de juegos para los hijos de Hill. Sin duda tiene todo lo necesario para disfrutar al aire libre.

Actualmente la propiedad que presumió Hill no es tan así, pues el incendio dejó como consecuencia un gran agujero en el techo y otros daños importantes debido al humo y al agua en el interior. Según información compartida por ‘New York Post’.

Lo positivo es que la familia del jugador de fútbol americano no resultó herida, se sabe que él no estaba en la propiedad en ese momento. Lo que hasta el momento se sabe es que el incendio fue ocasionado por un niño con un encendedor.

Sigue leyendo:

• David Spade pagó $9.5 millones de dólares por una casa recién construida en Cameo Highlands

• Steve Wynn saca del mercado el apartamento que pretendía vender por $90 millones de dólares

• Caroline Wozniacki y David Lee piden $42.5 millones de dólares por ático en Miami