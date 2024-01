Steve Wynn saca del mercado el apartamento que pretendía vender por $90 millones de dólares

El empresario Steve Wynn se ha dado por vencido, pues en varios meses no logró encontrar comprador para el apartamento que le pertenece desde hace 12 años.

Este apartamento entró inicialmente al mercado de bienes raíces por $90 millones de dólares, y antes de sacarla del mercado lo rebajó a $65 millones de dólares.

Lo que hizo cambiar de opinión a Wynn es que ya el segundo precio estaba por debajo de la cifra que él pagó por el lugar en 2012, por otro lado se enfrentó a la noticia de que un apartamento dentro del mismo edificio se había logrado vender por $27.9 millones de dólares.

Ese ático que se logró vender pertenecía al gurú de las finanzas Frederick Adler.

Resulta extraño que no se haya encontrado un comprador para la propiedad de Wynn, pues el dúplex reúne múltiples lujos. Entre todo se tiene que resaltar que está dentro del lujoso The Ritz-Carlton New York.

El dúplex tiene una extensión de 11,000 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior se tienen que resaltar sus grandes ventanas de piso a techo con vistas de la ciudad.

Este fracaso dentro del mercado de bienes raíces también convive con los éxitos recientes. En abril de 2022, el multimillonario vendió una mansión en Palm Beach, Florida, por $32 millones de dólares.

Por otro lado, en septiembre de 2023 se puso en venta una antigua mansión del empresario por $76 millones de dólares.

Sigue leyendo:

• Caroline Wozniacki y David Lee piden $42.5 millones de dólares por ático en Miami

• Matthew Stafford compró una casa vecina en Hidden Hills

• Sacan del mercado la antigua casa de Joan Rivers en Nueva York