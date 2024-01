Adamari López se desinhibe y canta con fervor tema de Luis Fonsi en ‘Despierta América’

Adamari López vive su regreso a la televisión, una noticia que había esperado su público durante meses y por eso ha visitado varios programas importantes en la pantalla chica para hispanos en los Estados Unidos.

Este lunes, por ejemplo, estuvo como invitada en ‘Despierta América’, en donde habló de su carrera, de este nuevo proyecto y hasta recordó su antigua relación con el cantante Luis Fonsi.

En el matutino de Univision le pusieron el tema ‘Yo No Me Doy Por Vencido’, que interpreta su ex, y la boricua tuvo una buena reacción ante esto, pues interpretó con mucho fervor la romántica letra.

“No me canso, no me rindo y sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas”, dijo.

Luego habló de lo que vivió con Fonsi, algo de lo que no se arrepiente, pues sabe que le sumó experiencias.

“Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular, que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó también a salir adelante en el momento que enfrenté la enfermedad y a quien le agradezco y le agradeceré siempre el haber estado conmigo ahí”, afirmó.

También recordó lo duro que fue cuando se separaron, pero agradece que logró pasar la página de la mejor manera: “Fue una etapa después de mucho dolor que, afortunadamente, también superé y que a lo mejor llevamos en el tema de esta canción es que no nos podemos dar por vencidos de continuar nuestra vida, de buscar nuevas ilusiones y motivaciones para salir adelante y para ser feliz”.

A pesar de que su vida amorosa siempre es un tema de interés, Adamari López ha demostrado que está enfocada en su trabajo y su hija.

Como muestra están los recientes promocionales que ha publicado en sus redes sociales para invitar al público a que vea el trabajo que hizo en el show de Unimás.

“Hola, hola, mi gente linda, un besito muy muy grande para todos, emocionadísima porque hoy se da inicio a ‘¿Quién Caerá?’, a las 7PM/6C por Unimás, espero no te lo pierdas, que nos acompañes, es un programa de concursos para toda la familia. Yo sé que se van a divertir mucho, vamos a conocer también la historia de cada uno de los participantes, así que acompáñanos a partir de hoy y todas las noches por Unimás”, afirmó este lunes en sus historias de Instagram.

