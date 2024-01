Así respondió Jennifer López cuando le preguntaron por las expresiones faciales de Ben Affleck

La presencia de Jennifer López en la entrega de los Golden Globes 2024 de la mano de Ben Affleck causó sensación. Pero, para disgusto de los paparazzi, la cantante recorrió la alfombra roja del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles sin el actor y director, uno de los protagonistas de la noche.

Además de su deslumbrante vestido rosa y de los proyectos de su carrera, las preguntas de los periodistas hicieron foco en las expresiones faciales que ha mostrado su marido en más de una ocasión en el último tiempo. Entre risas y algo sorprendida por la trascendencia del asunto, JLo aclaró la situación.

“¿Por qué la gente siempre se preocupa por la cara que tiene Ben?”, le consultó el periodista de Entertainment Tonight a la intérprete de “Let´s Get Loud” en relación con los constantes memes y videos virales que se generan a partir de los estados de ánimo de Affleck y que suelen ser furor en las redes.

“No lo sé”, respondió ella de inmediato con un gesto de asombro mientras se acomodaba el pelo. “Ok. No se tienen que preocupar por Ben, déjame decirte”, siguió con vehemencia. “Él está bien. Él está feliz. Él está aquí, está nominado”, siguió.

Mira el video en el minuto: 2:23

Sin perder tiempo, la actriz explicó que Affleck no tiene idea del por qué sus gestos causan tanta fascinación entre el público y reconoció que le genera algo de fastidio, aunque lo contó con humor.

“Él dice: ‘Me estoy relajando’. No entiendo por qué la gente me presiona tanto´”, dijo López. Luego, intentó mover el foco de atención: “No se dan cuenta de mi cara”, explicó y no pudo contener la risa.

