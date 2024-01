Jennifer López es acusada de “copiona” por la vedette Lyn May

Nadie puede negar que Jennifer López se ha convertido en una de las figuras más seguidas y admiradas dentro del mundo del espectáculo en Estados Unidos y fuera de él. Y es que además del gran talento que derrocha en cada escenario en el que se “mueve”, la estrella de raíces latinas también resalta por sobre el resto gracias a su envidiable estilo y la espectacular figura que posee.

A pesar de todo lo anterior, la nacida en El Bronx no ha salido “bien librada” de diversas críticas y señalamientos hacia su carrera o su persona misma. Y una de las principales detractoras de la también bailarina es la vedette mexicana Lyn May, quien ha vuelto a arremeter contra la intérprete de “On The Floor”.

Durante su participación en el programa “Sale el Sol”, la famosa bailarina de 70 años acusó a Jennifer López de “copiona” respecto al atuendo que suele usar. Y es que de acuerdo con la también actriz, la esposa de Ben Affleck suele usar atuendos similares a los de ella.

Lyn May criticó a Jennifer López y Madonna de copiarla. Crédito: AFP / Getty Images

Las celebridades de Hollywood no dejan de copar a Lyn May

Cabe recordar que durante el año pasado, la misma Lyn May acusó a Jennifer López de los mismos factores por los que ha levantado la voz este día. Sin embargo, en esta ocasión también reveló que su figura es similar o incluso mejor a la de la actriz nominada al Globo de Oro.

No creas que le pido algo a ella, he, Mira” Lyn May – Vedette

Lyn May tampoco dudó en mencionar que otras celebridades suelen “copiar” su estilo de vestir, el cual se compone de diversos elementos como transparencias, pedrería y colores brillantes así como patrones variados como el animal print. Incluso, se dio el tiempo para mencionar que ella fue la “pionera” o inventora de uno de los movimientos más característicos del reggaetón actual: el perreo.

Todo me copian. Tú fíjate en las redes y yo fui la primera que hice el perreo. Lo hice yo hace treinta años” Lyn May – Bailarina

Vale la pena destacar que además de Jennifer López, la vedette mexicana ha señalado a Madonna como otra celebridad que suele “copiar” su estilo de vestimenta durante sus conciertos o pasarelas.

Jennifer López es una de las luminarias con mayor estilo en Hollywood. Crédito: AFP / Getty Images

Finalmente, y luego de arremeter en contra de Jennifer López y Madonna, Lyn May se dio el tiempo para hablar de Peso Pluma, a quien le externó su interés para colaborar juntos en el tema que lanzó al cantante a la fama internacional: “Ella Baila Sola”.

Aunque señaló que le gustaría participar a través de su propia voz, también dejó en claro que no le molestaría actuar en algún video del nacido en Jalisco: “Hagamos un dueto. Búscame, mira estoy muy buena”.

