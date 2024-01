Entrenador del Feyenoord destaca la importancia de Santiago Giménez y rechaza su salida del club

El director técnico del Feyenoord de Países Bajos, Arne Slot, se mostró completamente negado a la posibilidad de dejar fuera de la institución deportiva al delantero mexicano Santiago Giménez ante el creciente interés de diversos equipos en poder hacerse con sus servicios para los próximos años y especialmente en este presente mercado de fichajes invernal; destacó que no desea verlo fuera del equipo y de ser así que le gustaría que saliera a final de temporada.

Estas declaraciones las realizó el entrenador de fútbol durante una entrevista ofrecida a De Telegraaf, donde destacó que entenderá perfectamente la decisión del club de venderlo o mantenerlo dentro de sus filas. Sin embargo, destacó que preferiría que se mantenga dentro del club para los próximos años y así seguir impulsando a la plantilla.

“Si lo mejor para el club es venderlo, que así sea. Por supuesto que daré mis argumentos, pero no es que si Dennis (te Kloese) me convence de que hay que hacerlo, entregaré mi contrato al día siguiente. Por supuesto, todo el mundo entiende que preferimos vender al final de la temporada”, expresó Slot en sus declaraciones al medio de comunicación.

El estratega resaltó que está completamente consciente sobre que la venta de Santiago Giménez podría apoyar al equipo de una manera económica muy importante al poder asegurar la contratación de nuevos jugadores que permitan mantener a la organización como una de las más importantes de la Eredivisie; además de esto podrían mantener una constancia en cada uno de los entrenamientos al mantener un equipo equilibrado.

“Si se hace una oferta que no se puede rechazar, para que en el futuro también podamos pagar salarios y tasas de transferencia, como lo hace la competencia, entonces nosotros, como Feyenoord, podremos dar el siguiente paso. Ya lo hemos hecho en los últimos años, pero me encantaría que pudiéramos dar ese paso nuevamente. No porque haya ascendido un jeque rico, sino porque lo hemos logrado nosotros solos a través de actuaciones futbolísticas”, agregó.

El atacante del Feyenoord se ha consagrado como el baluarte más importante de la plantilla al acumular un total de 20 goles y cinco asistencias en 22 partidos disputados en la presente temporada; este hecho y su participación en torneos internacionales le ha permitido elevar su valor dentro del mercado a unos $50 millones de dólares; es importante resaltar que ‘El Bebote’ de 22 años finalizó el 2023 como el octavo máximo goleador del año con un total de 39 anotaciones, quedando por detrás de figuras como Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

