Juan Ignacio Dinenno se despidió de Pumas de la UNAM sin títulos y con una emotiva carta

El delantero argentino y estrella del fútbol mexicano, Juan Ignacio Dinenno, se convirtió en uno de los grandes movimientos del presente mercado de fichajes de invierno tras su salida de los Pumas de la UNAM y ante este hecho decidió enviar un emotivo mensaje de despedida a la fanaticada del equipo a través de sus redes sociales para agradecer al equipo con el que logró la que podría ser su mejor etapa profesional al lograr varios récords personales.

Dinenno, quien tendrá como destino el Cruzeiro de Brasil, destacó que lamentó no haber podido alcanzar el título de campeón dentro de la Liga MX con el equipo universitario; a pesar de esto fue un impresionante artillero y logró posicionarse como el décimo goleador histórico de la universidad y resaltó que siente “nostalgia y tristeza” por abandonar al equipo que consideró como su “segunda casa” por haber defendido sus colores desde que lograron el subcampeonato en el Guardianes 2020.

“Adiós PUMAS. Me despido con nostalgia y tristeza por irme del lugar que hoy considero mi segunda casa, pero también feliz por todo lo que vivimos, luchamos y competimos juntos. Con 15 años comencé mi camino en el fútbol partiendo de mi hogar, el dolor del desarraigo de la familia, amigos, club de la infancia, es único e inconfundible”, escribió el futbolista argentino a través de una publicación compartida en su cuenta de la red social Instagram.

“Hoy vuelvo a ser ese niño de 15, con una sonrisa y emoción por lo que vendrá y lágrimas por lo que dejo atrás, sintiendo este dolor tan particular. Solo puedo decir gracias, muchas gracias de todo corazón, Pumas. Que club inmenso, maravilloso, exigente, invaluable, valores y fútbol. Gracias afición, su respeto y cariño es impagable, son la mejor no hay dudas, sentimiento incondicional hacia los colores. Gracias a cada uno de mis compañeros, fueron muchos a lo largo de los años, y cada uno fue igual de importante para mi crecimiento, gracias por hacer que cada entrenamiento pueda sonreir”, agregó. .

Asimismo decidió agradecer a todas las personas que forman parte de esta organización como el cuerpo médico, cocineros y demás miembros del cuerpo administrativo que día a día apoyan a cada miembro de la plantilla a poder tener el mejor rendimiento posible en el terreno de juego para poder conseguir las victorias.

“Gracias a todos los que día a día están en Cantera para que podamos tener todas las comodidades y facilidades, cuerpo médico, utileros, cocineros, fueron parte muy importante de esta historia, los tendré siempre en mi recuerdo. Agradecer a los cuerpos técnicos que cada día me trataron con respeto y me brindaron sus herramientas, ideas, experiencias, para ser un mejor profesional. Pertenecer hoy en día como 10mo goleador histórico de este club , y en ocasiones portar la cinta de capitán son logros a nivel personal, que aunque nunca fueron un objetivo, hoy son motivo de orgullo, felicidad y lo serán por siempre en mi vida”, destacó Dinenno.

“Me voy con la satisfacción de haber dado todo, de siempre priorizar lo grupal, de no poder reprocharme nada, de no tener ningún “y si hubiera”. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió dice el gran Joaquin, y cuánta razón tiene, no hubo nada que desee más que poder salir campeón con Pumas. Una vez más gracias, muchas gracias. Algún día nos volveremos a encontrar, volveré a sonreír, volveré a emocionarme con todos ustedes”, concluyó el argentino.

