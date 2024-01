“Ojo con los carteristas”: NYPD arrecia lucha contra ladrones de bolsillos tras aumento de robos en NYC

Un joven va en el metro abarrotado de gente, con su morral en la espalda, cuando una mujer, sigilosamente, abre la cremallera exterior de la mochila y ¡bingo! saca una billetera y un iPhone 14 Pro Max. En otro lugar, un adulto mayor va caminando por la calle, con su chaqueta de invierno, y cuando se detiene para abrir una pesada puerta en un negocio, un hombre se le acerca por detrás, y sin que el abuelito lo note, mete rápidamente su mano en uno de los bolsillos de la chamarra y la saca con un botín: un teléfono Samsung de alta gama, y luego, “muy amable”, hasta lo ayuda a entrar al lugar. En una escalera eléctrica repleta, una señora está hablando por celular, mientras sostiene una cartera de marca sobre su brazo derecho, y de modo casi imperceptible, un tipo le abre la cremallera a la bolsa, toma un monedero grande, y la vuelve a cerrar, todo en menos de 10 segundos.

Las escenas, que aunque en varias ciudades de Latinoamérica resultan familiares y son descritas por muchos pobladores como pan de cada día, por cuenta de los llamados “carteristas” o “cosquilleros”, no ocurrieron en Bogotá, ni en Caracas, ni en Buenos Aires, ni en Guayaquil, ni en Lima, ni en Santo Domingo. Estos robos ocurrieron en Nueva York.

Y es que a pesar de que neoyorquinos como Julia Mancera, quien vive en la Gran Manzana hace 14 años, aseguran que por mucho tiempo sintieron que en la mayor parte de los cinco condados se podía andar con un sentimiento de tranquilidad con bolsas, morrales y celulares, porque los carteristas brillaban por su ausencia, la percepción es que las cosas han cambiado, y mucho, especialmente en los últimos meses.

“Yo la verdad estoy muy impactada con tanto robo ahora en el tren. Sin exagerar, a veces siento como si estuviera en Colombia, donde en los buses y en ciertas calles de la capital, hay bandas que roban celulares y billeteras sin que uno se de cuenta y sin poder andar tranquila”, comenta la bogotana, quien en el 2023 se convirtió en víctima de los carteristas que operan en el transporte público en la ciudad de Nueva York. “Aquí nomás, en el tren 7, yendo a Jackson Heights, me sacaron la cartera de mi morral, y ni me di cuenta. Y hace dos semanas, en pleno diciembre, una amiga agarró el metro, y llegó a la casa sin su celular, y su marido sin su billetera, se la sacaron del bolsillo del pantalón. Pienso que los rateros están aumentando”.

Pero la sensación de la víctima de “los amigos de lo ajeno”, quien optó por no reportar el incidente, no es solamente un sentir. Los robos de carteristas están en aumento.

Así lo confirma la policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), no solo porque los arrestos de carteristas han aumentado sino porque tan solo hasta noviembre del 2023, ese tipo de robos tuvo más de 2,200 casos, sin incluir la buena parte de hurtos que víctimas prefieren dejar sin levantar denuncias ante las autoridades. En el 2022, las víctimas reportadas estuvieron por debajo de 2,000.

Y en su afán de ponerle freno a los ladrones sigilosos, el año pasado el NYPD decidió reactivar la Unidad contra Carteristas, que había desaparecido haca varios años, y que con agentes de civil que se mezclan con la gente en eventos grandes, calles, aglomeraciones, el sistema de transporte, trenes, estaciones del metro, tienen como meta identificar, buscar y atrapar a los también llamados “cosquilleros” que operan en la ciudad.

“Nosotros seguimos estadísticas, vemos los horarios exactos en los que los carteristas les gusta trabajar. Usualmente les gusta operar donde hay mucha gente, en las horas pico, usualmente. En las mañanas, en el tránsito, entre las 6 a las 10, y en la tarde, entre 2 y 6 (…) estos robos siempre han pasado, pero últimamente han incrementado un poco”, asegura el teniente Jonathan Cedeño, jefe de la Unidad contra Carteristas del NYPD. “Además, les gusta trabajar en estaciones en las que hay mucha gente, como Times Square, Grand Central y tenemos un problema grande en la calle 74 con Avenida Roosevelt. A ellos les gustan sitios donde hay aglomeración de gente, porque es más fácil para ellos mezclarse con la gente”.

Oficiales de civil del NYPD andan en trenes, calles y estaciones buscando a carteristas. Edwin Martinez

Y al hablar del modus operandi de este tipo de ladrones, el teniente Cedeño reveló varios detalles, entre ellos, que no operan solos sino en grupos organizados, en los que hay incluso menores de edad, y algunos hasta utilizan a niños pequeños para no levantar sospecha.

“Esta gente nunca trabajan solos, siempre en equipos de dos, tres y hasta cinco y seis personas. Uno distrae a la víctima, mientras otro cubre el acto y otro está metiendo la mano al bolsillo o las carteras. Usualmente intercambian posiciones y van por carteras, celulares que valen más de $1,000 y que venden enteros o por partes en otros países, y hemos visto desafortunadamente casos donde adultos usan a sus niños para bloquear, porque si a alguien le roban el teléfono y ve a un niño que le hace un roce o una señora de edad, no van a pensar que los están robando”, comentó el jefe de la Unidad contra Carteristas.

El teniente agrega que desde que se revivió el grupo contra ese delito, que tiene su centro de control en la estación del metro de Times Square, donde oficiales están mirando todo el tiempo imágenes que captan cámaras puestas, no solo allí sino en otras partes del sistema de tránsito, han aumentado los arrestos. Tan solo en el metro y calles aledañas se han detenido a 41 presuntos ladrones, algunos de ellos en múltiples ocasiones, tanto hombres como mujeres, latinos, afroamericanos, europeos, carteristas originarios de Rumania, Jamaica, Ecuador, Colombia y Venezuela.

“Ellos no usan fuerza para hacer los robos, no son violentos, y no es que se vistan de manera específica, pero les gusta llevar vestimenta extra con ellos que se quitan y se ponen. A veces andan con periódicos que usan para cubrir cuando meten la mano a los bolsillos y carteras, y cuando los detenemos, dicen ‘yo no hice nada’. Tratan de botar lo que han robado”, comenta el oficial Cedeño, al tiempo que revela que tienen identificados al menos a 100 carteristas, muchos de ellos reincidentes, debido a que algunos jueces no los procesan ni envían a la cárcel, haciendo en ocasiones que la labor del NYPD quede casi perdida. Algunos carteristas incluso tienen décadas “trabajando”.

“Usualmente esta gente tiene esa mala maña, que es parte de sus vidas. Lo hacen y lo vuelven a hacer en un futuro, y es por eso que hicimos este equipo para pelear contra ese tipo de estafadores, porque esperamos que mientras más arrestos hagamos, las probabilidades de que los jueces los pongan en la cárcel por un buen tiempo y no los dejen en las calles aumenten”, dijo Cedeño. “Ha habido casos en los que hemos arrestado a gente que los jueces han dejado en la cárcel por meses, a ver si así dejan de hacerlo”.

Desde el centro de operaciones del NYPD en Times Square, miembros de la Unidad contra Carteristas vigilan las cámaras instaladas. Foto: Edwin Martinez.

El experto en la lucha contra los ladrones de celulares y billeteras también pidió a los neoyorquinos estar “ojo con los carteristas” y muy atentos con sus pertenencias, al tiempo que invitó a quienes son víctima de esos robos a que denuncien y colaboren con las autoridades a fin de que puedan levantarse procesos judiciales, pues de otra manera, a pesar de que haya detenciones sin el apoyo de quienes sufren los hurtos, el destino inmediato será volver a sus andadas.

“Hay que estar más vivos, más pilas con la gente que hay alrededor, no poner los teléfonos y carteras en la parte de atrás de las mochilas, porque eso le hace el trabajo más fácil a los carteristas, especialmente ahora en el invierno, cuando ocurren más casos, y como las chamarras son tan grandes, muchos ni sienten cuando les sacan el teléfono. Por eso, si hay bolsillos internos, mejor, pongan ahí sus cosas para que tengan más protección y así hacerle más difícil el trabajo de robar a los carteristas”, dijo el oficial.

“Cuando hacemos arrestos, en la mayoría de los casos hemos podido devolver las pertenencias a las víctimas, y en esos momentos, nuestra prioridad es mantenernos con la víctima, porque si no hay víctima no hay caso. Les pedimos que hablen con las fiscalías. A veces no quieren seguir el caso y solo nos dicen ‘gracias’, y ese es un problema y les pedimos que nos ayuda cuando llame el fiscal y digan que que no dieron permiso a los carteristas de tener su propiedad, eso es todo, para poder así ponerlos en la cárcel y no lo vuelvan a hacer, pero si la víctima no quiere hacerlo, entonces va a hacer que el arresto se borre del sistema y pueda volver a delinquir”, advirtió el teniente Cedeño.

El teniente del NYPD Jonathan Cedeño, jefe de la Unidad contra Carteristas del NYPD. Foto: Edwin Martinez.

Carteristas en la Gran Manzana en cifras