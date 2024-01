Óscar de la Hoya asegura que no sabe el motivo por el que rompió lazos con el Canelo Álvarez

El reconocido promotor de boxeo y dueño de la compañía Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, protagonizó una complicada disputa con Saúl ‘Canelo’ Álvarez desde que abandonó su empresa por acusarlo de ciertas injusticias económicas; a pesar de esto el mexicano decidió acabar con la supuesta crisis que enfrentan y aseugí que no recuerda los motivos de la disputa que vivieron y pidió acabar con esta pelea.

El Canelo Álvarez decidió presentar una demanda millonaria contra Golden Boy Promotions y DAZN debido a que el peleador afirmaba que ambas empresas habían incumplido con los acuerdos legales que mantenían con él y por tal motivo solicitó una compensación monetaria de unos $280 millones de dólares en daños y perjuicios.

A pesar de este hecho, el propio Óscar de la Hoya aifmró recientemente durante una entrevista al canal de YouTube “No puedes jugar boxeo” que él no recuerda que fue lo que realmente le hizo al Canelo Álvarez para que se molestara tanto con él y presentara además dicha demanda en su contra.

“A mí sí me dolió un poco cuando me acusó de no sé qué cosas. No puedes jugar boxeo. Que obviamente no sé qué le hice o no sé qué, la verdad no sé…”, resaltó el promotor de boxeo en sus declaraciones.

“Porque yo siempre fui honesto con él, yo siempre trabajé duro por él, yo siempre peleé por él para que ganara sus bolsas grandes. Obviamente yo le agarré el contrato más grande en la historia de cualquier deporte y la verdad no sé qué pasó”, agregó De la Hoya.

Para finalizar, Óscar de la Hoya resaltó que le gustaría volver a trabajar con el tapatío para poder seguir impulsando su carrera y así consagrarlo como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos en la historia de México y del pugilismo mundial; en sus declaraciones resaltó que esos problemas son cosa del pasado y es algo que él ya oilvidó hace mucho tiempo.

“Para mí ese es el pasado, vamos a trabajar y ver hacia el futuro porque hay muchas cosas que uno puede hacer. Especialmente que él es mexicano, yo soy pocho, mexico-americano… pero sí hay muchas cosas que uno puede hacer para trabajar juntos y crecer el deporte, cambiar vidas, que es lo que hacemos y eso me gusta mucho”, concluyó el antiguo boxeador y ahora promotor.

El contrato del que habló Saúl Álvarez fue de $365 millones de dólares con Golden Boy y DAZN en 2018 y por 11 peleas; a pesar de eso el mexicano alegó que se le negaron los pagos garantizados del contrato y sufrió fuertes pérdidas económicas.

