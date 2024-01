“The Eras Tour”, de Taylor Swift, se convierte en el documental musical más exitoso de la historia

La película “The Eras Tour”, experiencia cinematográfica del espectáculo de Taylor Swift, se convirtió en el documental musical más exitoso de la historia, superando la recaudación de “This Is It”, de Michael Jackson.

El largometraje se vio apoyado por su reciente estreno en cines de China. Ayer, Box Office Mojo reportó que Taylor Swift: The Eras Tour contabiliza en taquilla $261.6 millones de dólares a nivel mundial, contra los $261.2 millones de la cinta que el fallecido “Rey del Pop” lanzó en 2009.

El filme logró su último hito tras recaudar $8.7 millones de dólares en su primera semana de exhibición en el país asiático.

Adam Aron, presidente ejecutivo de AMC Theatres, distribuidora de la cinta, felicitó a la intérprete de “Willow” por el logro y manifestó su gratitud por el proyecto.

“En nombre de todos nosotros en AMC Theatres, envío mis felicitaciones y eterna gratitud a Taylor Swift por su notable actuación en taquilla que batió récords.

Su espectacular actuación deleitó a los fans de todo el mundo y sirve como otro fuerte recordatorio del poder del cine extraordinario y la magia de las salas de cine”, informó Aron en un comunicado.

La novia de Travis Kelce y su equipo pactaron directamente con AMC para distribuir la película en cines de todo el mundo, y logró un acuerdo en el que recibiría cerca de la mitad de las ganancias por las entradas vendidas.

Antes del estreno de la película de Swift, Justin Bieber: Never Say Never ostentaba el récord de la película de conciertos más taquillera en Estados Unidos, con un total de $73 millones de dólares. En el extranjero ganó otros $26 millones de dólares, con un total mundial de $99 millones. This Is It obtuvo $72.1 millones en Norteamérica.

Según Billboard, The Eras Tour ha sido una de las películas más exitosas y rentables de 2023, teniendo en cuenta que su producción costó apenas $15 millones de dólares.

