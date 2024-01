Audiencia de ‘Despierta América’ reacciona al escuchar a Adamari López cantar un tema de Luis Fonsi

El pasado lunes 8 de enero Adamari López mostró su emoción por lo nuevo que trae su vida a nivel profesional. Por ello, estuvo visitando varios programas en Univision para poder invitar a la audiencia que no se perdiera lo nuevo de ‘¿Quién caerá?’. A su vez, impactó de manera positiva por su cambio de look.

La visita de López a Despierta América generó gran expectativa entre sus fans, quienes estaban emocionados de verla con su nuevo look y de escuchar más detalles sobre su participación en su nuevo espacio, donde toda la familia podrá disfrutar.

Sin embargo, los presentadores del matutino de Univision no perdieron la oportunidad de preguntarle por Luis Fonsi y ella de una manera respetuosa les terminó respondiendo, aunque lo que ha muchos les llamó la atención fue que cantara una canción de él que se llama ‘No me doy por vencido’, y sin duda generó críticas y burlas.

“Y ella sigue generando comentarios con el mismo drama. Ay mujer ya de verdad descansa”, “Y ahora va para ese canal a hacer lo mismo”, “El amor de su vida y el insuperable”, “No me gusta ella, nunca me gustó”, “Los que no la dejan pasar página son los periodistas como uds que siempre le preguntan lo mismo”, “Ya cansan recordándole la relación que tuvo con Fonsi”, “Pobre, siempre le sacan el pasado para generar polémica”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Adamari López y lo nuevo de su programa

López habló sobre su emoción por formar parte de ¿Quién caerá?, un programa que combina el entretenimiento y la competencia. En el show, los concursantes deben responder preguntas sobre diversos temas y enfrentar desafíos físicos para ganar premios.

El programa será transmitido de lunes a viernes a las 7:00 p.m. por UniMás, y los espectadores podrán disfrutar de la personalidad carismática y el talento de López mientras los concursantes luchan por ganar los premios en cada episodio. Sin duda, este nuevo programa promete ser un éxito y los fans de López están ansiosos por verla brillar en su nuevo rol como presentadora.

