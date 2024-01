Esto es lo que dijo Selena Gómez en los Globos de Oro de acuerdo con un experto en lectura de labios

A pesar de no llevarse ningún galardón durante la ceremonia de los Globos de Oro 2024, la cual se llevó a cabo el día domingo 7 de enero, nadie puede dudar que Selena Gómez y Taylor Swift protagonizaron una de las escenas más comentadas de la gala.

Y es que gracias a las redes sociales, se volvió viral la “curiosa” y breve conversación que sostuvieron las grandes amigas. En el video replicado, el cual tiene un autor desconocido, se puede ver a Selena contando algo impactante a Taylor, quien no puede ocultar su sorpresa junto a Keleigh Sperry, quien se encontraba en la misma mesa que Swift.

Uno de los momentos más comentados durante los Golden Globes 2024 fue la conversación que tuvieron Selena Gomez, Taylor Swift y Keleigh Teller🙈.

Al comienzo, los rumores indicaban que Selena aparentemente le había…

Ante esto, un gran número de teorías comenzaron a circular en las mismas plataformas. Entre las más mencionadas, se decía que la intérprete de “Ice Cream” le contó a Taylor y Keleigh que se acercó a Thimotée Chalamet para pedirle una foto. Ante esto, la novia del actor de “Wonka”, Kylie Jenner, habría dicho no a la petición de Selena.

¿Qué dijo en realidad Selena Gómez a Taylor Swift?

Luego de la tan comentada situación, un experto en lectura de labios Jeremy Freeman, reveló al medio Page Six el verdadero mensaje de Selena. De acuerdo con la opinión de Freeman, lo dicho por Gómez no estaría tan lejano a lo que se ha especulado hasta el momento.

Él no quería una foto conmigo. Dijo que no” Selena Gómez – Cantante

Cabe recordar que tras la revelación del controversial video en redes sociales, una fuente cercana a la también empresaria estadounidense, sus palabras no estaban dirigidas a Chalamet y Jenner. Sin embargo, no cabe duda que la nueva interrogante respecto a esta escena sería ¿quién no quería tomarse una foto con Selena?

Aunado a lo anterior, la misma Selena Gómez aclaró, de manera reciente y a través de su cuenta oficial de Instagram, lo acontecido: “Noooo, le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se conectaron. No es que eso sea asunto de nadie”.

Selena Gómez reveló la conversación con Taylor Swift en los golden globes



De igual manera, y previo a la declaración de Gómez, el mismo Chalamet afirmó que Selena y su actual pareja no tienen ningún tipo de conflicto. De igual manera, despejó todo rumor de conflicto con la mejor del clan Kardashian-Jenner gracias a diversos videos en donde se ve a la pareja intercambiar besos y cariños.

Selena Gómez y Taylor Swift no triunfaron en la premiación

Y es que aunque la mayoría piense que las celebridades fueron solo invitadas, lo cierto es que ambas compitieron por grandes galardones. En el caso de Selena Gómez, fue nominada en la categoría de Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical por “Only Murders In The Building”. Lamentablemente para la intérprete de “Single Soon”, perdió a manos de la joven estrella de “The Bear” Ayo Adeberi.

Selena Gómez aclaró que no le hablaba a Taylor sobre Chalamet. Crédito: AFP / Getty Images

En el caso de Taylor Swift y su documental “Taylor Swift: The Eras Tour” , compitió junto a grandes producciones como “Oppenheimer”, “Guardians Of The Galaxy Vol. 3” y “Barbie”, quien resultó ganadora, en la categoría de Cinematic And Box Office Achivement, una nueva categoría en los Globos de Oro que premia a la mejor producción taquillera del año.

