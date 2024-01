Gobernadora promete acciones más severas contra los rateros, construcción de viviendas asequibles y un plan amplio contra la crisis de salud mental

La gobernadora Kathy Hochul presentó este martes su discurso sobre el Estado del Estado de Nueva York 2024, en donde dejó claro en “letras grandes”, que se dirigirán esfuerzos para seguir combatiendo desde varios frentes la criminalidad, evitar que más neoyorquinos se vayan a otros estados por el elevadísimo costo de la vivienda y crear nuevos programas para combatir los ascendentes problemas de salud mental.

La mandataria estatal anunció inversiones, para que los neoyorquinos de bajos recursos, que padecen de enfermedades crónicas, no sigan sufriendo las consecuencias de los altos precios de las medicinas. Además, puso el dedo en varios renglones como la violencia doméstica, el cuidado infantil, el acceso a la educación superior para los más pobres y algunas políticas para aliviar el bolsillo de los más pobres.

Pero como advierten varios portavoces de organizaciones comunitarias, ni siquiera en las “letras pequeñas” en este discurso, se mencionó alguna acción o inversión para poner el hombro a la ascendente crisis humanitaria en la Gran Manzana, por el flujo de inmigrantes que siguen llegando solicitando albergue.

Luego del discurso pronunciado en el capitolio en Albany, de inmediato aparecieron quejas, porque no se asomaron apoyos a una serie de leyes que impactarían directamente en la calidad de vida de la clase trabajadora inmigrante, como el programa de ‘Cobertura para todos’ para ampliar la atención médica a todos los residentes de Nueva York, independientemente de su estatus migratorio.

También generó decepción, que no se hiciera referencia a ajustes a los impuestos para los más ricos y mucho menos el refuerzo a las iniciativas que podrían poner freno a los aumentos indiscriminados de los alquileres.

Lo que más generó aplausos a Hochul, fueron las medidas que se tomarán para enfrentar la crisis de salud mental, incluyendo desde las adicciones desde opioides hasta el problema de la relación de los adolescentes con las redes sociales, asociadas con una alta tasa de suicidios.

“Si no hay seguridad, nada importa”

“El estado de Nueva York es más fuerte, más saludable, más seguro y más asequible que hace dos años, cuando asumí el cargo. Pero hay más trabajo por hacer. Cada propuesta anunciada hoy sirve para mejorar y garantizar que nuestras comunidades no sólo sobrevivan, sino que prosperen”, destacó la gobernadora.

Hochul además de exponer que las tasas de asesinatos y balaceras han disminuido sustancialmente, mostró preocupación por la forma cómo se ha desbocado el aumento de los rateros que mantienen contra las cuerdas a los pequeños comerciantes, pero también a las grandes cadenas de tiendas, particularmente en la Gran Manzana.

“Para nosotros la seguridad es uno de los puntos más importantes de nuestra agenda, aunque seguiremos combatiendo frontalmente la tenencia ilegal de armas y los crímenes de odio, una de nuestras prioridades, será crear un plan estatal para evitar que los comercios sigan siendo agobiados por los ladrones. Siguen sufriendo daños. No debe ser una falta menor, robar en una tienda”, adelantó.

De enero a junio del 2023, el robo en la ciudad de Nueva York aumentó un 12 por ciento con respecto al mismo período del 2022 y un 58 por ciento más en comparación con los primeros seis meses del 2017

La estrategia anunciada incluye la creación de una unidad exclusiva de la policía estatal, revisión de las leyes que castigan a los ladrones y fortalecer las relaciones con todos los condados para erradicar al máximo este flagelo.

“Si el gobierno no puede mantener seguros a los neoyorquinos, nada más importa”, precisó la gobernadora Hochul. “El año pasado, redujimos la violencia armada y los tiroteos en más de un tercio en todo el estado. Nuestro éxito en reducir la violencia armada demuestra que las estrategias específicas funcionan y que cambiar las tendencias es posible”.

Hochul enfatizó la creación de un plan más severo contra los ladrones de tiendas en Nueva York, para ello creará una brigada especial de la policía estatal. (Foto: Cortesía NY Governor Office)

Viviendas, salud y cuidado infantil

En cuanto al complicado tema de la vivienda asequible, se incluirán en los meses por venir, legislaciones para facilitar la construcción de nuevas viviendas, alentar proyectos de conversión de oficinas para incluir unidades asequibles, permitir que la Ciudad exceda el límite de proporción de área de piso cuando corresponda y legalizar las viviendas en los sótanos.

La gobernadora Hochul también dio a conocer un plan para construir hasta 15,000 nuevas unidades de vivienda en terrenos de propiedad estatal.

“Los costos obscenamente altos de los alquileres y las hipotecas se deben a la desmedida escasez de viviendas en Nueva York. Es una de las fuerzas que expulsa a la gente de nuestro estado”, dijo la gobernadora Hochul.

En el Estado del Estado de Nueva York 2024, la mandataria también se comprometió en aumentar el acceso al cuidado infantil, ampliando un programa de subvenciones para proveedores y apoyando la expansión de las redes familiares.

Como parte de un enfoque integral para mejorar la salud y el bienestar de los neoyorquinos, se mencionaron de forma genérica, iniciativas para estabilizar y transformar el sistema de prestación de atención médica, ampliar el acceso a seguros asequibles, mejorar la atención preventiva y proteger a los neoyorquinos contra la creciente deuda médica.

En concreto se promete expandir las opciones de atención médica asequibles a través de NY State of Health y mejorar el acceso a la atención primaria.

“No permitiremos que una enfermedad como la diabetes consuma los bolsillo de nuestros neoyorquinos más vulnerables. Seguiremos tomando acciones para disminuir el efecto perverso del alto costo de las medicinas”, apuntó.

Auxilio educativo

En cuanto a la salud mental, Hochul fue enfática en que proporcionará recursos a las escuelas para que puedan abrir clínicas de salud mental e impulsar con apoyo de la fiscalía responsabilidades a las empresas de redes sociales por los problemas de adicción de muchos jóvenes.

“Está claro que los algoritmos y los hábitos que están generando estas gigantes tecnológicas, necesitan una revisión. Y Nueva York será vanguardia a nivel nacional de controles racionales, por la salud mental de nuestras comunidades”, acotó.

En el discurso también tuvo relevancia las nuevas vías de ayuda a los estudiantes a acceder a una educación asequible y de alta calidad, ofreciendo admisión directa a estudiantes de alto rendimiento del 10% superior de las clases de secundaria de Nueva York a los campus de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) y la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

“Sin soluciones para los más pobres”

Por su parte, Theo Oshiro co director ejecutivo de Make The Road NY (MRNY) criticó que la gobernadora no habló realmente cómo abordar la crisis de asequibilidad y vivienda de Nueva York.

“No logró ofrecer las soluciones que los neoyorquinos necesitan, incluidas protecciones para inquilinos y financiamiento para mantener a las personas en sus hogares y hacer que los multimillonarios paguen lo que deben en impuestos para invertir en las comunidades”.

El activista invitó a la mandataria a revertir el rumbo y apoyar a los inquilinos, mientras millones continúan sufriendo al borde del desalojo y el desplazamiento.

La clave del portavoz de MRNY es la aprobación de la legislación sobre desalojos por ‘Una Buena Causa’ y el Programa de Vales de Acceso a la Vivienda para garantizar que las personas tengan un techo seguro y permanente.

“La gobernadora perdió la oportunidad de diseñar una agenda que protegería e invertiría en nuestras comunidades. En esta sesión legislativa, nuestro estado puede y debe priorizar a las familias trabajadoras sobre los multimillonarios y las corporaciones”, reaccionó Oshiro.

La gobernadora Kathy Hochul pronunció su discurso en el capitolio en Albany. (Foto: NY Governor Office)

“Ni una palabra” sobre la crisis migratoria

Asimismo, la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aids) reclamó que Albany “no ha ayudado significativamente a la Ciudad con su obligación legal de brindar refugio a los solicitantes de asilo. Con más recién llegados a Nueva York diariamente, los legisladores deben asignar los fondos y recursos necesarios para que la Administración Adams, afronte este momento y salvaguarde la seguridad y el bienestar de los recién llegados”.

Por el contrario, Legal Aids acoge con satisfacción la propuesta del Ejecutivo Estatal de crear nuevos Tribunales de Salud Mental y también priorizar mayores y nuevas fuentes de financiamiento para proveedores de salud mental.

Exactamente lo mismo consideró, Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York: “Hemos acogido a más de 150,000 solicitantes de asilo en menos de dos años y es hogar de más de 4,4 millones de inmigrantes, pero no aparecemos en ninguna parte en el discurso sobre el estado del estado de la Gobernadora”.

Adams: “Vamos bien”

Asimismo, el alcalde Eric Adams halagó la visión de Hochul que en su opinión hará de la ciudad de Nueva York “un sitio más fuerte, más seguro y más asequible”.

“Hemos establecido el objetivo de construir 500,000 nuevas viviendas para 2033, y hemos realizado o introducido casi todos los cambios a nuestro alcance, para garantizar que todos los neoyorquinos puedan vivir cómodamente aquí.

Adams reconoce los esfuerzos que están por venir en seguridad pública y las inversiones en el sistema de justicia penal, para “romper los atascos” para combatir profundamente la criminalidad.

“También estamos orgullosos de que la gobernadora Hochul esté llevando la revolución de la lectura que iniciamos en las escuelas públicas a todo el estado de Nueva York. Estamos encantados de contar con su apoyo para brindarles a nuestros maestros la capacitación para enseñar la ciencia de la lectura a los más jóvenes”, concluyó el mandatario municipal.

9 claves de las prioridades de Hochul:

Apoyar a los empresarios inmigrantes para impulsar la innovación y el crecimiento económico.

Buscar protecciones más sólidas contra el robo de salarios y las violaciones de las leyes sobre trabajo infantil

Luchar contra la evasión de tarifas por parte de conductores y usuarios del Subway

Proporcionar financiación continua de Medicaid y el Programa de seguro médico para niños (CHIP) para niños elegibles de hasta seis años

Las iniciativas de seguridad pública combatirán los delitos de odio, la violencia doméstica y el robo en comercios minoristas, también se tomarán medidas enérgicas contra las tiendas de cannabis ilícito.

El tratamiento de enfermedades mentales graves mejorará con 200 nuevas camas para pacientes psiquiátricos, mejores procedimientos de alta hospitalaria y ampliación del tribunal de salud mental

Mientras los niños y adolescentes enfrentan una crisis de salud mental, la gobernadora propone una clínica de salud mental para cada escuela

La próxima fase de la agenda de vivienda a largo plazo se centrará en aumentar la oferta en la ciudad de Nueva York, miles de nuevas viviendas se construirán en terrenos de propiedad estatal