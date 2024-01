VIDEO: Mariana Seoane busca un hombre que no se achique

Mariana Seoane prefiere no enumerar los requisitos que busca en un hombre para tener un romance. Como ya los ha dicho en el pasado y no se le ha acercado ningún pretendiente, la cantante ahora comparte lo que realmente no quiere en un galán.

“Ya no pido tantos requisitos porque nada más no me llega; entonces mejor prefiero estar más calladita. No, pues necesito un hombre inteligente, que respete mi carrera y que sepa que no va a poder cambiarme. Pues es que esos no me sirven, necesito uno que no se achique”, dice la bella actriz y cantante mexicana.

La cantante asegura que no le incomodan las críticas que ha recibido por la forma en que ha promocionado el sencillo “El Cojín” al lado de Espinoza Paz, pues ha utilizado el característico doble sentido de los mexicanos.

“Al final de cuentas, pues sí me dio el cojín, ¿no?”, indica Mariana sobre Espinoza Paz. “Que busquen su vida, que hagan lo que tengan que hacer, yo estoy haciendo muchas cosas. Me da igual lo que opine la gente, me da igual a quién no le guste ‘El Cojín’, a quien le parezca corriente o no, a mí me encanta ‘El Cojín’ la verdad, entonces de verdad les deseo que haya mucho ‘Cojín’ este año, ¡por favor!”.

Mariana explica que aún no le han entregado el tema que había grabado con Juan Gabriel antes de su muerte, pero está dispuesta a volver a hacerlo utilizando la inteligencia artificial. “Hay como un tema de las cosas que se quedaron en las computadoras, ¿quién se quedó con eso? Hay como un tema porque hay cosas que no aparecen, los masters y estas cosas.

“A lo mejor lo que me queda va a tener que ser re-grabarla, producirla de nuevo y a lo mejor con inteligencia artificial, ahora que ven que ya se pueden hacer estas cosas.

“Necesitaria obviamente autorización de Iván, de su familia, pero yo creo que hay una muy buena relación, porque como ustedes lo han sabido desde el primer día, yo he respetado muchísimo todo desde que murió Alberto”.

