Mariana Seoane se disculpa con Paty Navidad por supuesto bullying

En días pasados Paty Navidad concedió una entrevista en la que afirmó que durante su participación en la telenovela “Por Ella Soy Eva” fue víctima de agresión verbal de parte de Mariana Seoane y más miembros del elenco, situación a la que ahora la cantante reacciona.

En un breve encuentro con los medios, la intérprete de “Me Equivoqué” confesó que en las grabaciones del melodrama sí le llegó a hacer una que otra broma a su colega, pero nunca se imaginó que le llegaran a afectar tanto, por lo que decidió pedirle perdón.

“Si en algún momento hubo bullying, lo digo abierta y públicamente, perdóname Paty si por algún comentario sentiste un ataque. Pero no, no es verdad que se haya dado un complot o haya sido por hacerle daño, eso definitivamente no“, dijo Mariana.

Para finalizar, la también actriz reveló que justamente hace unos días se encontró a Paty a las afueras de Televisa y se abrazaron como si nada hubiera pasado, por lo que confirmó que la relación con la sinaloense es excelente.

Paty Navidad en La Casa de los Famosos 3

Paty es actualmente una de las finalistas de La Casa de los Famosos 3, junto a ella están también Madison Anderson, Pepe Gámez, José Rodríguez y La Materialista, quienes esta semana están gozando junto a la compañía de sus familiares que además de paz les han llevado ciertas certezas.

La única incomodidad que hay entre los habitantes es que los familiares que han entrado no pueden hablar con ellos de todo lo que pasa afuera, no pueden soltarles mucha información sobre la percepción que el público tiene de ellos y tampoco pueden hablarles de las redes sociales, por esta razón muchos de los finalistas están incómodos, Pepe y Madison sienten mucho estrés alrededor de esta situación.

