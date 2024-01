Johnny Herbert, excompañero de Michael Schumacher, reveló que el alemán “se sienta a la mesa a cenar”

Johnny Herbert, expiloto británico de la Fórmula 1, reveló nuevos detalles sobre el estado de salud de su colega alemán Michael Schumacher a 10 años por cumplir del accidente que sufrió esquiando en Suiza.

En declaraciones a BettingSites.co.uk, Herbert reveló que, aunque “sólo escucha fragmentos de segunda mano”, ha podido saber que Schumacher “se sienta a la mesa a cenar, pero no sé si eso es cierto. Sólo puedo leer entre líneas. No hemos oído mucho de la familia y es comprensible. Eso siempre ha sido una gran parte de la manera en que Michael y la familia mantienen todo en privado, en secreto”.

Sin embargo, Herbert aseguró que no cree “que las cosas hayan avanzado de la manera que muchos de los que lo conocimos y muchos de sus fanáticos en todo el mundo queremos ver. A ellos les encantaría saber, a todos nos encantaría saber que las cosas están avanzando de manera positiva. Pero como no tenemos ninguna información, sólo podemos suponer que aún no se encuentra en una posición en la que haya posibilidades de recuperación”.

“En mi opinión, y debo subrayarlo porque no hemos tenido noticias de la familia, esto demuestra que, lamentablemente, probablemente se encuentre en una situación similar a la que se encontraba inmediatamente después del accidente. No parece que se hayan movido mucho, o nada. Supongo que la familia está esperando que la ciencia encuentre algo que, con suerte, traiga de vuelta al Michael que todos conocimos y a las personas que sólo lo vieron a través de las imágenes de televisión cuando estaba siendo dinámico en una pista de carreras”, aclaró el expiloto que corrió con el alemán en la escudería Benetton.

Sobre un escenario donde Schumacher no haya sufrio el lamentable accidente, el británico aseguró que “conociendo su carácter, no me habría sorprendido verlo asumir un papel como director de equipo en Mercedes, por ejemplo, y encontrar una manera de pasar a la dirección. ¿Habría sido bueno en eso? No todos los pilotos de carreras lo han sido. Alain Prost fue el mejor ejemplo de que nunca funcionó del todo cuando tenía su equipo”.

“Niki Lauda lo hizo, pero sólo en la dirección de Mercedes. ¿Habrían trabajado bien él y Michael juntos? En realidad creo que sí. Habrían tenido tanto la experiencia de la vieja escuela como la de la nueva escuela. Habrían tenido un gran impacto. Podría haberlo visto funcionar bien en conjunto”.

El diario sueco “Expressen” recientemente reportó que Laila Hasanovic, la novia de Mick, hijo de Schumacher, visitó al excampeón de la Fórmula 1. Este encuentro tuvo lugar a finales del año pasado, revelando un nivel significativo de confianza por parte de la familia, ya que solo permiten que un círculo íntimo se acerque a Schumi.

Además de la visita de Laila, también se han podido acercar antiguos compañeros cercanos como el ingeniero Ross Brawn y el ex jefe del equipo Ferrari, Jean Todt, según reveló Herbert. Estas visitas conforman un conjunto exclusivo de personas que tienen acceso a Schumacher, mostrando la importancia de su círculo íntimo en su vida actual.

La presencia de la novia de Mick en este grupo es un indicativo de la confianza y el nivel de relación que ha desarrollado con la familia Schumacher. Es un gesto que resalta la conexión especial que tienen y el respeto que se le otorga a aquellos que son considerados parte de su círculo más íntimo.

