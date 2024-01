Al-Khelaifi revela el motivo por el que el PSG no rindió homenaje a Lionel Messi tras el Mundial

El delantero Lionel Messi ya tiene más de un año desde que logró la histórica hazaña de levantar la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 con la selección de Argentina y todavía sigue siendo protagonista de varias polémicas que se han generado a lo largo de este tiempo; uno de los sucesos que más marcó este tiempo fue el escueto homenaje que le realizó el París Saint Germain (PSG) tras haber conquistado el ansiado título de la albiceleste.

Ante este hecho el presidente del cuadro parisino, Nasser Al-Khelaifi, decidió hablar al respecto para finalmente acabar con esta polémica que se originó poco antes de ser enviado al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

Messi afirmó el pasado mes de septiembre que le resultó bastante molesto que el PSG no le haya realizado ningún homenaje después de la conquista del Mundial de Qatar 2022 y a pesar de eso terminó recibiendo una serie de desplantes que iniciaron con una sanción por ausentarse de un entrenamiento de la plantilla francesa.

“No es un mal tipo, pero no me gusta. Diré, no sólo por él sino por todos, hablemos cuando estamos ahí, no cuando nos vamos. Ese no es nuestro estilo… Le tengo un gran respeto (a Messi), pero si alguien quiere hablar mal del Paris Saint-Germain después, eso no es bueno. Eso no es respeto”, expresó Al-Khelaifi durante una entrevista ofrecida a RMC Sport.

“Si alguien habla del hecho de que no lo celebramos lo suficiente después de que ganó la Copa del Mundo, estamos en Francia y él ganó contra Kylian Mbappé. Somos un club francés. Tampoco quiero que todo el estadio esté en su contra”, agregó el presidente del PSG.

Es importante recordar que Lionel Messi marcó un total de dos goles y un penalti en el triunfo que logró la selección de Argentina ante el combinado nacional de Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, hecho que afectó al marcador definitivo y evitó que los europeos no alcanzaran el bicampeonato.

Difícil adaptación

Al-Khelaifi admitió en sus declaraciones que a Lionel Messi le resultó bastante difícil poder adaptarse dentro de las filas de su club tras abandonar al FC Barcelona español en el verano de 2021; esto se vio reflejado en el desempeño que registró en su primera temporada y en el que no logró demostrar su mejor rendimiento ofensivo.

“Voy a decir una cosa sobre Messi, el mejor jugador del mundo y el mejor jugador de la historia. No fue fácil para él venir aquí… Después del Barcelona. Allí en Barcelona, todo era para Messi: los jugadores, los entrenadores, la dirección. Él viene aquí y no es lo mismo, nosotros también tenemos otros jugadores, teníamos a Kylian y también a Neymar”, concluyó el mandatario.

