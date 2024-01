RJ Barrett recuerda los logros que hizo con los Knicks: “Construí algo en Nueva York”

El jugador de baloncesto estadounidense RJ Barrett se desempeñó como uno de los jugadores más importantes dentro de las filas de los New York Knicks durante las últimas temporadas; esto le permitió apoyar al equipo a tener un mejor rendimiento de competencia y poder convertirse en uno de los equipos más destacados de la Conferencia Este en la NBA.

A pesar de su gran desempeño dentro de la organización de la Gran Manzana, su pasantía dentro de los New York Knicks tomaron la decisión de traspasarlo junto a Immanuel Quickley a los Toronto Raptors para poder recibir en sus filas a OG Anunoby con la finalidad de poder incluir a una de las principales figuras para el futuro.

“No tenía ni idea. Recién recibí la llamada cuando sucedió. Me pregunté: ‘¿Qué está pasando?. Estaba tan confundido. No lo vi venir. Cuando me dijo los Raptors, pensé: ‘Está bien, al menos volveré a casa’”, expresó RJ Barrett durante una entrevista ofrecida a Andscape recientemente.

Barrett, nacido en la ciudad de Toronto, fue elegido por los Knicks en el Draft de la NBA de 2019; desde su llegada al equipo rápidamente se convirtió en un líder ofensivo y a lo largo de su carrera dentro de la franquicia de baloncesto dejó un promedio de 18 puntos, cinco rebotes y casi tres asistencias por partido.

“Ayudé a construir algo en Nueva York. Cuando llegué allí no estábamos bien. Lo dejé mucho mejor que cuando empezó. Definitivamente es agridulce, pero me alegro por esos muchachos de allí. Están contentos con el intercambio que realizaron y no les deseo más que lo mejor. Crecí como jugador y como persona allá en Nueva York. Esos cuatro años y medio nunca los olvidaré”, agregó el jugador.

Es importante resaltar que actualmente los Knicks se ubican actualmente en la cuarta posición de la Conferencia Este con una marca de 22 victorias y 15 derrotas. Por su parte, RJ Barrett ha demostrado todas las cualidades que posee en el tabloncillo y en los cuatro partidos que ha disputado ya acumula un promedio de 21 puntos por partido en los que incluye los 37 puntos que anotó contra los Golden State Warriors el 7 de enero.

Barrett y Quickley tendrán su primer partido en The Garden por primera vez tras su salida de los Knicks el próximo 20 de enero cuando los neoyorquinos reciban a los Toronto Raptors, equipo que busca mejorar su desempeño en la presente temporada al ubicarse en la casilla número 11 de la Conferencia Este con una marca de 15 victorias y 21 derrotas.

