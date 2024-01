Ariana Grande rinde honor a la cinta “Eternal Sunshine of Spotless Mind” con su nuevo álbum

Ariana Grande ha iniciado el 2024 de manera vertiginosa. Y es tras años de alejarse del estudio de grabación, la cantante ha vuelto a la escena musical con un nuevo álbum, el cual, y a pesar de no haberse lanzado en su totalidad, ha provocado toda una conmoción por su icónico título: “Eternal Sunshine”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante reveló el primer clip de lo que será su primer sencillo “Yes, And?”, el cual fue anunciado días antes gracias a una fotografía en donde se veía a Grande usando una sudadera con esta leyenda.

En el breve video se puede ver a un grupo de personas intercambiando palabras en lo que parece ser un elevador, un estacionamiento y otro lugar. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de la publicación fueron las coordenadas que aparecen, las cuales llevan a un lugar especial para los grandes amantes de la cinta “Eternal Sunshine Of Spotless Mind”: Mountak, Nueva York.

¿Qué tiene que ver Ariana Grande con “Eternal Sunshine Of Spotless Mind”?

Horas después del lanzamiento del primer clip de “Yes, And?”, el cual será revelado enteramente hasta el día 12 de enero, Ariana Grande compartió el nombre de su nuevo álbum “Eternal Sunshine”, el cual alude directamente a la película protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet.

Aunque la relación entre la cinta dirigida por Michel Gondry y el nuevo disco de Ariana es aún desconocida, podemos determinar que la trama de la película podría brindarnos una pista del porqué Ariana eligió este título.

Ariana Grande también protagonizará Wicked este año. Crédito: AFP / Getty Images

En la trama, Joel (Carrey) decide borrar los recuerdos de su tormentosa relación con Clementine (Winslet) luego de enterarse de que ella ha hecho lo mismo de manera previa. En el proceso, Joel ve pasar grandes momentos que vivió con su pareja al mismo tiempo que hace un recorrido por las razones que determinaron su finalización.

Cabe recordar que la misma Ariana Grande se divorció recientemente de Dalton Gómez tras una relación de 2 años. Por lo anterior, no sería una sorpresa imaginar que el nuevo trabajo de la cantante estaría enfocado en retratar su sentir ante esta situación.

Esta no sería la primera vez que Ariana recurre al cine para dar forma y estilo a su música. En su exitoso video “Thank U, Next”, la cantante replicó diversas cintas de inicios de la década de los 2000 como “Mean Girls”, “13 Going to 30”, entre otras, para crear su propia versión.

Los otros proyectos de Ariana Grande

Además del lanzamiento de su nuevo disco, el cual aún no tiene fecha de estreno, la cantante también protagonizará su primera película “Wicked”, en el papel de la bruja buena Glinda. La cinta dirigida por Jon M. Chu, que se estrenará este año, también contará con la nominada al Oscar Cynthia Erivo, como Elphaba, así como otros grandes actores como Jeff Goldblum, Ethan Slater y la reciente ganadora del Oscar Michelle Yeoh.

Continua leyendo

Aseguran que Ariana Grande y Ethan Slater ya viven juntos

Ariana Grande anuncia la llegada de su nuevo disco en 2024 a través de sus redes sociales

Ariana Grande revela entre lágrimas que solía usar botox, rellenos labiales y exceso de maquillaje