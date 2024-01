Carlos Calderón comparte una tierna foto familiar para mostrar a los fundadores de su emprendimiento

El presentador de televisión Carlos Calderón el pasado miércoles cautivó a sus seguidores de la red social de la camarita, debido a que subió un par de fotos bastante significativas para él por estar al lado de Vanessa Lyon y León, su familia.

En las imágenes se puede apreciar a los padres de León descalzados mientras están disfrutando de esta etapa, aunque parte del mensaje fue para hablar de un emprendimiento que la pareja decidió lanzar a finales del año 2023.

“Vanessa y Carlos, fundadores de Gelato For Your Face y padres de León Calderón, ¡quien les sirve de inspiración!“, fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación.

El mexicano aprovechó para hablar un poco más de este nuevo producto que decidió lanzar al mercado en compañía de la madre de su pequeño. Por ello, agregó que una de las cosas que más han buscado es también lograr inspirar a otros y que también sean más cuidadosos con su piel.

“Han fusionado sus conocimientos y experiencias para hacer de Gelato For Your Face no solo un gran negocio, sino también un emprendimiento que inspire a otros padres. Su objetivo es ayudar a sus clientes y seguidores a cambiar su forma de cuidar la piel, promoviendo el uso de productos ecológicos y materiales sostenibles, como el plástico reciclado. De este modo, contribuyen a dejar un mundo mejor para León y las generaciones futuras”, finalizó diciendo en la publicación de Instagram.

Carlos Calderón tras su despido de ‘Despierta América’ vio de lo que es capaz. / Foto: Mezcalent.

“Ahora, terminé el año con la puerta abierta en Telemundo, que fue para mí una sorpresa, el nuevo año viene con cosas muy hermosas, con una empresa, Gelato For Your Face, que me llena de optimismo, con oportunidades que se me están presentando y nunca esperé tener, con proyectos de arquitectura que han sido gracias a la determinación y la capacidad de adaptarme… Tengan fe, fuerza, garra, confíen en ustedes, adáptense, estudien… ¡Van a sobrevivir!”, agregó en su pódcast.

“Me encanta esta familia maravillosa que Dios me los bendiga grandemente en todo lo que emprendan”, “Que belleza de familia DIOS Los BENDIGA”, “Qué hermoso bebe, Dios lo bendiga siempre”, “Gelato, bendiciones del cielo para Uds.”, “Hermosa fotografía familia”, “Bendiciones y feliz año 2024 para todos ustedes”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

