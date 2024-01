FBI divulgó llamadas interceptadas en juicio por corrupción contra exrepresentante del PNP en Puerto Rico María Milagros “Tata” Charbonier

NUEVA YORK – El caso federal por corrupción contra la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Puerto Rico, María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, y su esposo, Orlando Gabriel Montes, llegó a su etapa culminante esta semana, y se espera que próximamente se impartan las instrucciones al jurado para que inicien el proceso de deliberación.

La exlegisladora y su esposo enfrentan cargos de conspiración, robo, fraude electrónico, soborno y lavado de dinero. Además se les acusa de recibir comisiones ilegales relacionadas con programas con fondos federales. Adicional, Charbonier Laureano enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular.

La exrepresentante habría inflado el salario de su hoy exsecretaria Frances Acevedo Ceballos hasta la cifra de $8,000 mensuales.

Acevedo Ceballos se declaró culpable el año pasado y coopera con las autoridades federales en el territorio.

Charbonier Laureano infló cheques a empleada legislativa

Según indica un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a principios de 2017, Charbonier Laureano infló el salario de Acevedo Ceballos de $800 dólares a $2,100. Esta cantidad aumentó a casi $2,900 para septiembre de 2019. De cada pago por cheque inflado, se acordó que Acevedo se quedaría con una porción, y le pagaría bajo el esquema de “kick back” $1,000 y $1,500 a Charbonier, Montes y el hijo de ambos, Orlando Gabriel Montes Charbonier.

Llamadas interceptadas del FBI

En el juicio que se realiza EN EL Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico en Hato Rey, trascendieron esta semana las llamadas interceptadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en las que Acevedo Ceballos le explica a Jonathan Alemán, exdirector de la oficina legislativa de Charbonier Laureano, el alegado esquema de corrupción que es la base del caso.

La información fue divulgada como parte del interrogatorio a agentes del FBI. Uno de estos fue el agente especial Juan Carlos López.

Entre llanto y sin saber que la estaban grabando, la convicta manifestó preocupación por la investigación federal en curso.

“Jonathan, por favor. Es que yo no quiero. Por favor, ya no puedo dormir. Yo me he fumado una caja de cigarillos”, le dice Acevedo Ceballos a Alemán en el audio, según reportan medios en la isla.

Alemán, quien intenta calmar a Acevedo Ceballos, le pregunta si Charbonier Laureano sabía de la visita de las autoridades federales a su casa, a lo que esta responde afirmativamente. “Claro, sí”, contestó la mujer.

“Yo me bloqueé completamente la mente en esa casa. Yo empecé a decir un montón y ellos… Esos americanos me tocaron la puerta y me sacaron la licencia, así que eran FBI. Y yo ahí temblando. Ellos me tenían ahí dos horas. Y yo no sabía qué hacer hasta que yo me acuerdo que Maritza (Torrealba, su roommate) estaba y vine y me metí al cuarto y empecé a llamar a Charbonier. Entonces, ahí ella me dijo, ‘ese sueldo. Ellos no te pueden justificar por tu sueldo. Tú haces lo que te da la gana’. Entonces ahí yo salí, y empecé a hablar mejor. Pero yo no sé ni lo que yo les dije”, se le escucha decir a Acevedo.

Cabe señalar que para esa fecha, 12 de julio de 2020, un día después de que el FBI acudiera a su casa, la empleada legislativa cooperaba con esa oficina en la pesquisa por corrupción.

López además testificó que, como parte del allanamiento en la vivienda de la exrepresentante, se entrevistó a Charbonier Laureano delante de su esposo y esta negó al menos cinco veces haber recibido comisiones ilegales.

El agente especial del FBI Miguel Rodríguez Luciano fue otro de los que testificó sobre las llamadas comprometedoras entre las partes.

En otro intercambio entre Alemán y Acevedo Ceballos, la acusada le explica que era día de cobro y tenía que ir al banco “a sacar los chavos de esta”.

“Ah, los de Charbo”, contesta Alemán, en referencia a la exrepresentante, según el testimonio de Rodríguez Luciano que cita un informe de Primera Hora.

En otra parte de la llamada, la mujer manifesta molesta: “Puñ*** estás usando a tu hijo”, esto en referencia a la presunta participación de Montes Charbonier en el esquema. Montes Charbonier, coacusado en el caso, admitió culpabilidad y se acogió a un programa de desvío.

En el material divulgado por el FBI, Acevedo Ceballos se queja de su situación, y plantea que “todo el mundo lo sabe. Mami lo sabe. Tiene que habérselo dicho a Sheila (Mangual, exdirectora de la oficina legislativa), porque una vez se los dejé a Sheila”.

En otra llamada entre Acevedo Ceballos y la hija de Charbonier, Mariangely, la primera protesta ante la posibilidad de que reduzcan su salario por problemas presupuestarios. Además, manifiesta incorfomidad, ya que, debido a su elevado sueldo, no recibió el estímulo de $1,200 por la pandemia.

“El presupuesto está, está malo. Tu mai está pelando ahí, pero no cuadra. Entonces, o sea, uno de los sueldos más grandes es el mío, pero obviamente yo le doy a tu mai de eso”, le expresa la acusada a Mariangely.

Francisco Rebollo y Anita Hill, abogados de defensa, han tratado de minar la credibilidad particularmente de testigos como Alemán Arce, quien habría llevado inicialmente al FBI información sobre el alegado esquema.

En el contrainterrogatorio al agente investigador del FBI, Andrew Waltz, este admitió que, durante el allanamiento en la casa de Charbonier Laureano, el 15 de julio de 2020, no se encontró ninguno de los billetes marcados o los que le pasaron a Alemán Arce para que se les diera a Acevedo Ceballos.

En cambio, en el cuarto de la mujer si se confiscaron varios de esos billetes marcados.

Por otro lado, en el contrainterrogatorio, Waltz reconoció que no recibió informes sometidos por Charbonier ante la Oficina de Ética Gubernamental correspondientes a los años 2015 a 2020 y en los que reportó el ingreso de $1,500 bisemanales que presuntamente recibía de parte de un primo que vivía en Estados Unidos, identificado como Miguel Ortiz, como compensación por hacerse cargo de su madre enferma.

Esa es precisamente la cantidad de dinero que la fiscalía federal alega que la exlegisladora recibía de parte de su exempleada.

La jueza federal Silvia Carreño Coll denegó el miércoles la petición de la defensa de la exrepresentante y su esposo para la absolución de todos los cargos que enfrentan.

Este jueves, se suponía que se impartirían las instrucciones al jurado de cara a los argumentos finales previo al proceso de deliberación.

La Fiscalía presentó más de 15 testigos como parte del desfile de prueba.

La investigación contra Charbonier Laureano y su esposo Orlando Montes Rivera empezó en el 2019.

Las acusaciones contra la pareja fueron anunciadas el 17 de agosto de 2020.

