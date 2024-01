Festival de Viña del Mar: investigan antecedentes de Peso Pluma para descartar nexos con el narco

El exitoso y arrollador 2023 de Peso Pluma se ha ensombrecido durante el inicio de este nuevo año. Y es que a diferencia de lo que la mayoría imaginaría, el cantante no ha sido el responsable directo de la controversia en la que se encuentra inmerso dentro del Festival de Viña del Mar.

Lo anterior surge luego de la revelación de la participación del nacido en Jalisco en el icónico evento musical de Valparaíso. El intérprete de “Ella Baila Sola” fue anunciado con “bombo y platillo”, obteniendo, incluso, el honroso concierto de cierre del festival.

Sin embargo, lo cierto es que el anuncio sobre la participación de Peso Pluma ocasionó un gran revuelo entre las autoridades chilenas debido a que diversos dirigentes, así como intelectuales sudamericanos mencionaron que la música del mexicano hace una apología al crimen organizado.

Peso Pluma aún es el artista que cerrará el Festival de Viña del Mar 2024. Crédito: AFP / Getty Images

¿Por qué revisan los antecedentes de Peso Pluma?

René Lues, concejal de Viña del Mar, fue uno de los primeros inconformes con la participación de Peso Pluma. A través de una carta, enviada a la alcaldesa de la misma ciudad en donde se realiza el legendario festival, Macarena Ripamontti, externó su preocupación por las canciones del jalisciense, a quien acusó de aludir a la violencia y la cultura del narcotráfico a través de su música.

A Lues también se sumó el sociólogo chileno Alberto Mayol, quien, incluso, declaró que Hassan Emilio tenía nexos con el narcotráfico, quienes, además de ser su fuente de inspiración, también financiaban su carrera.

Por todo lo anterior, Francisco Vidal, presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile, cadena encargada de la transmisión del festival, señaló que el artista sería investigado a través de sus antecedentes para descartar cualquier tipo de conexión que pudiera tener con el narcotráfico.

Sin embargo, y de acuerdo con el mismo Vidal, una respuesta positiva no sería suficiente para determinar la presencia del intérprete de “Rubicón” en el festival chileno. Esta decisión sería tomada a partir de una conversación con los ejecutivos del evento sudamericano.

Hasta este momento, Peso Pluma continúa siendo el artista responsable de poner fin a la edición 2024 del festival. En sus redes sociales también se pueden ver diversas publicaciones en donde se anuncia al mexicano y se hace mención a su gran éxito y el alcance que ha tenido en diversas partes del mundo.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido ningún tipo de declaración o postura respecto a la situación. Sin embargo, esto no ha evitado el apoyo de parte de sus seguidores y fanáticos, quienes incluso han mencionado que el cantante no debería presentarse en Chile gracias al gran éxito que tiene en otros mercados como México y Estados Unidos, donde se convirtió en el artista más visto del 2023.

Continua leyendo

Enrique Bunbury se identifica con Peso Pluma; “un corrido no me parece algo tan lejano a lo que yo soy”

¿En qué gasta su dinero Peso Pluma? Revelan los lujosos gustos del cantante

Mamá de Peso Pluma responde sobre la supuesta paternidad de Valentín Elizalde sobre el cantante