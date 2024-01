Jason Momoa dice que no tiene prisa en comprar nueva casa

A inicios del 2022 los medios de comunicación aseguraban que Jason Momoa estaba viviendo en una casa rodante. Ahora, el actor fue entrevistado en el programa ‘Entertainment Tonight’ y confirmó esa información.

Luego de separarse de Lisa Bonnet, Momoa se quedó sin casa y eso para él no fue un problema. Tampoco asumió con urgencia el tener que encontrar una nueva residencia, en su lugar comenzó a vivir en una casa rodante y recorrer todo Estados Unidos.

Todo esto se lo contó a Kevin Frazier, copresentador del ‘Entertainment Tonight’. Hay que resaltar que hace pocos días también se informó que Bonet solicitó oficialmente el divorcio al actor tras un par de años de haberse separado.

Su vida en la carretera también le ha servido para monetizar y mostrarse en las plataformas digitales, pues el 18 de enero se estrenará la serie ‘On the Roam’ en Max. Esta serie documental se centra en la visita del actor a diferentes artesanos.

Todo lo que reunió durante su visitas será subastado, pues él no tiene un lugar dónde almacenar todos esos objetos. El actor de 44 años le dijo a Fraizer: “Hermano, ni siquiera tengo una casa en este momento“.

No solo no la tiene, sino que confiesa que por los momentos no tiene como prioridad conseguir una gran mansión parecida a la que compartía con Bonet o la que tienen sus colegas actores en Los Ángeles, California.

La experiencia de recorrer Estados Unidos por carretera también le ha dado la oportunidad de sorprender a fanáticos que no se esperan su presencia en pueblos y comunidades menos habitadas del país.

Cuando no está recorriendo Estados Unidos, Momoa está viajando fuera de Estados Unidos grabando nuevas producciones. Por ejemplo, dentro de poco viajará a Nueva Zelanda, donde se filmará ‘Minecraft’ bajo la dirección de Jared Hess.

‘Minecraft’ es una película basada en el exitoso videojuego homónimo. El elenco cuenta con Momoa, Pedro Pascal, Emma Myers, entre otros.

