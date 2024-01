Micrófono captó a Christie diciendo que Nikki Haley iba a ser “fumada”

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, fue captado por un micrófono encendido el miércoles por la noche durante un evento en New Hampshire, y parecía decir que Nikki Haley iba a ser “fumada” en la carrera presidencial republicana.

“Quiero decir, ¿quién está superando su peso y quién obtiene un retorno de su inversión?”, se escuchó en audio, aparentemente haciendo referencia a cuánto había gastado la exembajadora en las Naciones Unidas en anuncios de televisión.

“La van a fumar; tú y yo lo sabemos. Ella no está a la altura de esto”, añadió Christie.

En el evento, minutos después, el exgobernador de Nueva Jersey anunció que se retira de la carrera presidencial.

“Es claro para mi esta noche que no hay un camino para ganar la nominación, y es por eso que estoy suspendiendo mi campaña”, dijo Christie durante un mitin en New Hampshire. “Preferiría perder diciendo la verdad que mentir para ganar, y hoy no siento lo mismo porque esta es una lucha por el alma de nuestro partido y el alma de nuestro país”, añadió.

El exgobernador de Nueva Jersey, que se destacó en la campaña presidencial por fustigar continuamente al expresidente Donald Trump, dijo que asegurará de que Trump no vuelva a la Casa Blanca.

También habló de DeSantis

Pero el micrófono encendido antes del mitin también captó una referencia al gobernador de Florida, Ron DeSantis. “DeSantis me llamó, petrificado”, se escucha en el audio, y luego se cortó.

En la llamada, DeSantis le habría dicho a Christie que, independientemente de a quién apoyara ahora, apreciaba el papel que había hecho en las primarias, dijeron fuentes con conocimiento a NBC News. También señalaron que Christie se burló de Haley, llamándola una broma y diciendo que se había desempeñado terriblemente y que no estaba a la altura de la tarea.

Wayne MacDonald, ex presidente del Partido Republicano de New Hampshire que presidió el comité directivo estatal de Christie, dijo a NBC News que él era la persona con la que Christie estaba hablando por el micrófono encendido sin que se dieran cuenta.

Haley no responde y Trump se burla

La campaña de Haley no ha respondido al audio de Christie. En cambio, la exgobernadora de Carolina del Sur publicó un comunicado elogiando al exgobernador de Nueva Jersey.

“Chris Christie ha sido un amigo durante muchos años. Lo felicito por una campaña muy reñida”, dijo Haley. “Los votantes tienen una opción clara en estas elecciones: el caos y el drama del pasado o una nueva generación de liderazgo conservador. Lucharé para ganar cada voto, para que juntos podamos construir un Estados Unidos fuerte y orgulloso”.

La campaña de Trump, en cambio, publicó el audio en Truth Social. El expresidente también se refirió al audio en otra publicación:

“Escuché que Chris Christie abandonará la carrera hoy; ¡puede que incluso me vuelva a gustar! De todos modos, lo captaron con un micrófono caliente haciendo una declaración muy veraz: ‘La van a fumar? Tú y yo lo sabemos, ella no está preparada para esto'”, escribió.

