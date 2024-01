Subasta de objetos de Elton John pretende obtener más de $10 millones de dólares

Elton John se prepara para compartir con el mundo, o al menos con las personas con mayor capacidad financiera o verdaderos fanáticos, algunos de sus tesoros más preciados. A través de una subasta de la famosa casas Christie’s, se pondrán a la venta cerca de un millar de objetos del legendario cantante el 21 de febrero próximo en Nueva York.

La subasta, de la cual no se reveló el objetivo de la recaudación, tendrá por nombre “Adiós Peachtree Road”, aludiendo a su disco con mayor fama e impacto “Goodbye Yellow Brick Road” lanzado en octubre de 1973 y que dio a Elton el nombre de leyenda.

Esta se dividirá en 8 diferentes subastas en la que se venderán un gran número de objetos relacionados con el artista, tanto en su vida privada como de su propia colección personal, los cuales se encontraban, hasta hace poco, en el lujoso ático del cantante en Atlanta, el cual vendió de manera reciente.

La subasta de Elton John venderá un cuadro de Banksy. Crédito: AFP / Getty Images

¿Qué objetos se venderán en la subasta de Elton John?

Entre la diversidad de objetos ofrecidos se encuentran un gran número de prendas y ropa de alta costura. De igual manera, se podrán encontrar otros artículos como sus famosas botas de plataforma, valoradas entre $8 mil y $12 mil dólares, un collar con un crucifijo hecho de diamantes, con un valor de entre $7 mil y $10 mil dólares, entre otros.

Vale destacar el piano Yamaha, el cual fue usado por el mismo cantante para componer los temas de los shows de Broadway “Aida” y “Billy Elliot”. Por este instrumento, se espera que “llegue” la cantidad de entre $30 mil a $50 mil dólares.

Sin embargo, el objeto más destacado en la subasta es, sin duda alguna, una pintura hecha por el artista urbano Banksy en 2017, de la cual se espera obtener entre $1 millón a $1.5 millones de dólares. En dicha pieza, se puede observar a un hombre enmascarado con un ramo de flores en sus manos.

Cabe recordar que el 99% de los objetos que se subastarán en febrero de este año, provienen de la colección privada del intérprete de “Your Song”, quien reunió, durante años, un gran número de objetos como fotografías, obras de arte contemporáneo, artículos de moda, mobiliario, entre otros.

Elton John espera obtener más de $10 millones de dólares. Crédito: AFP / Getty Images

Por todo lo anterior, y de manera no oficial, se espera que la subasta obtenga más de $10 millones de dólares en ganancias. Cabe recordar que en 2003, hace ya 20 años, el intérprete de “Bennie and the Jets” realizó una subasta, junto a la casa Sotheby´s en la ciudad de Londres en donde vendió un gran número de artículos de colección.

