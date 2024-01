Julio Iglesias y el vergonzoso momento que vivió en un aeropuerto tras incautarle 42 kilos de comida

El cantante Julio Iglesias empezó este 2024 de una manera bastante controversial, puesto a una curiosa situación que le tocó atravesar este viernes en República Dominicana, tomando en consideración que provenía de Bahamas. Sin embargo, no contaba con que las cosas se salieran de control con las autoridades del aeropuerto.

Al padre de Enrique Iglesias le terminaron decomisando más de 42 kilos de alimentos, entre los que destacan: blueberry, cherry, apio, frijol, frambuesas, fresas, espinaca, lechuga, verduras, hongos, carne, tomate y remolacha.

Las autoridades dominicanas se mantuvieron muy discretas con lo sucedido, pero medios locales se dirigieron hasta el lugar de los hechos y corroboraron que sí se trataba del cantante.

La prohibición se registra debido a que en la mencionada nación se cuidan mucho de todo aquello que pudiera causar estragos, puesto a que se desconoce si alguno de esos alimentos contiene un virus o una plaga que pudiese propagarse.

¿Qué dicen los internautas lo ocurrido con Julio Iglesias?

El intérprete de ‘con la misma piedra’ se ha viralizado en las diversas plataformas y es que su nombre no ha dejado de sonar por la gran cantidad de alimentos que decidió llevar durante el viaje, pero no resultó ser exitoso tras las medidas que decidieron implementar con su equipaje.

Julio Iglesias hasta el momento no se ha pronunciado. / Foto: Mezcalent.

“Mínimo creí que iba para Cuba o Venezuela porque este país es rico en comida”, “No entiendo el delito o el show mediático de esto”, “Esas son cosas de una cuando está viejo”, “Ya Julio no tiene amigos poderosos”, “Por la edad, me imagino que se cuida mucho con lo que come”, “No creo que sea para montar un bodegón”, “La comida de la semana. Se pasan, dejen al viejito en paz”, “Al menos es comida. No le veo nada malo”, “Y cuál es el problema? Ni que fuera drogas, paga sus impuestos y ya! Quién se lo va a comer es él”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

