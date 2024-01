Thiago Almada quita mérito a Lionel Messi: “Es una persona normal”

El futbolista argentino de 22 años, Thiago Almada, se ha convertido rápidamente en una de las grandes estrellas de la Major League Soccer (MLS) y esto le ha permitido convertirse en una de las grandes promesas del balompié sudamericano para la selección albiceleste de cara a los próximos años; este hecho ha generado que existan muchos rumores sobre su futuro y los equipos que desean hacerse con sus servicios.

A pesar de toda esta situación el atacante decidió olvidarse de los clubes y dijo presente en la concentración de la selección de Argentina para el preolímpico de la Conmebol que se realizará en la ciudad de Caracas, Venezuela, a partir del 20 de enero y donde buscarán su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante una entrevista ofrecida al diario Olé el jugador del Atlanta United de la MLS decidió recordar todos los buenos momentos que vivió durante el Mundial de Qatar 2022 y lo que representó la llegada de Lionel Messi a la competencia de los Estados Unidos; en sus palabras recordó el momento cuando tuvo que enfrentar a la leyenda en la fase de grupos de la Leagues Cup y viendo en carne propia lo que sufrieron sus rivales a lo largo de los años.

“Nunca le había pedido (a Messi una camiseta). Estaba esperando enfrentarlo para pedírsela porque acá en la Selección no quería molestarlo con eso. fue solo una vez, estaba (’Facu’) Farías también. Viajé hasta Miami y ahí nos vinimos los tres en su avión”, expresó Almada al hacer memoria en el que intercambió camiseta con la figura del Inter Miami.

Un detalle importante de la entrevista fue que Thiago Almada se mostró tranquilo al momento de enfrentar a Lionel Messi al considerarlo que “es una persona normal” y que su historia no debe afectar la mente de los demás jugadores porque eso termina afectando su ritmo de competencia.

“Yo lo conocí cuando estaba en el Sub 20 y me tocó ser sparring de la Mayor. Imagínate, para nosotros que éramos chicos, era una locura tenerlo ahí. Lo veíamos entrenar. Es un fenómeno, un crack. Pero para mí, aparte de ser el mejor del mundo, es una persona normal, porque él es así, puedes hablar”, resaltó el jugador de 22 años en sus declaraciones.

Con respecto a su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el atacante resaltó que recuerda cada uno de esos momentos y además guardó todas las camisetas que utilizó en la competencia que terminaron ganando de forma histórica.

“Me guardé las camisetas que usé, tengo una de cada partido, la medalla. Y mi viejo agarró pasto y un pedazo de red de la final porque yo me fui a festejar al vestuario. También tengo los botines, pero los que usé a partir del partido con México, porque los de Arabia Saudita después de ese partido no me los volví a poner”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Jorge Bava propone al Club León desarrollar un “fútbol total” para el torneo Clausura 2024

–André Jardine lanza advertencia a Cristian Calderón: “Te adaptas o no vas a estar”

–Tom Brady consideró a Belichick como el mejor coach de la historia en la NFL tras su salida de Patriots