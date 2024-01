André Jardine lanza advertencia a Cristian Calderón: “Te adaptas o no vas a estar”

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, decidió lanzar una advertencia al nuevo jugador Cristian Calderón para que pueda tener el mejor desempeño posible dentro de la organización; el detalle surge ante los constantes actos de indisciplina que realizó el ‘Chicote’ a lo largo de su carrera dentro de las Chivas Rayadas de Guadalajara y esto es algo que no desea ver dentro de su plantilla.

Durante una entrevista ofrecida para ESPN, André Jardine fue preguntado sobre la reciente firma de Cristian Calderón con las Águilas del Club América y ante este motivo tomó la decisión de poner un muro antes de que pueda surgir cualquier tipo de problema con él al instarle que debe seguir las normas del equipo o será dejado a un lado para darle su puesto a alguien que realmente se lo haya ganado con esfuerzo y dedicación.

“No me preocupa, porque aquí tenemos un vestidor muy sano, liderazgos importantes que saben lo que se necesita para ser campeón. Encontramos un camino que requiere disciplina, compromiso, entregarte al cien por ciento todos los días y demostrar que estás con el club, grupo y conmigo. Si no estás, no estarás mucho tiempo (en el equipo). Vale para Cristian (Calderón) y cualquier jugador”, expresó el brasileño.

“Es un tema en el que te adaptas a como somos como grupo, equipo, que queremos ser o naturalmente no va a estar”, resaltó el entrenador en sus declaraciones al destacar lo importante que será para el club que Chicote Calderón se muestre realmente comprometido con el equipo para poder tener el mejor resultado posible en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX para luchar por el pase a la Liguilla y posteriormente una posible final en la que buscarán el bicampeonato.

Calderón comprometido

A pesar de estas declaraciones del entrenador brasileño, el propio Cristian Calderón afirmó en una reciente entrevista ofrecida a W Depotes que su único objetivo es poder dejar a un lado todos los problemas que vivió dentro de las Chivas de Guadalajara y así convertirse en un ejemplo para el resto de sus nuevos compañeros; asimismo afirmó que se siente bastante contento dentro del cuadro azulcrema por la receptividad que ha tenido.

“Es una nueva vida en América, seré una nueva persona, un nuevo jugador, que va dejar todo por este club y ese es mi propósito, sé que lo puedo lograr, no por nada llegué acá y responderle y no fallarle a las personas que me trajeron. Esa es la mejor forma de pagarles. Yo hoy vengo con la mentalidad de aportar. No sé si vaya a estar en la banca o de titular, eso es tarea del profe, pero hoy estoy feliz e ilusionado y ahora toca trabajar y apoyar al que le toque jugar para volver a ser Campeón”, expresó.

“Desde que llegué a Coapa, toda la gente, desde los buenos días, buenas tardes y es algo que la verdad soñaba de niño con mis amigos. Tengo amigos que son americanistas a morir y me preguntaban qué se sentía llegar acá. A lo mejor más adelante podría decirlas, pero ellos saben que llegué a la institución más grande y vivir el sueño que tanto anhelé de niño”, concluyó el futbolista.

Sigue leyendo:

–Jorge Bava propone al Club León desarrollar un “fútbol total” para el torneo Clausura 2024

–“Ambos queremos”: Pitbull Cruz revela al responsable de evitar su combate contra Ryan García

–Miguel Herrera se lamenta por llamar a los Tigres de la UANL un “equipo viejo”