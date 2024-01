“La rehabilitación va bastante bien”: Jasson Domínguez ya sueña con regresar a los New York Yankees

El beisbolista de los New York Yankees, Jasson Domínguez, se encuentra en medio de un fuerte proceso de recuperación tras someterse a una cirugía Tommy John en el codo derecho durante la temporada pasada tras jugar apenas ocho partidos del 2023 y se espera que su regreso a los diamantes ocurra para mediados de 2024; a pesar de este proceso que está atravesando el jugador se mostró bastante centrado en poder unirse lo más pronto posible al equipo para apoyarlos a luchar por el título de campeón de las Grandes Ligas.

Estas declaraciones las realizó el toletero durante una entrevista ofrecida a MLB.com, donde detalló que tenía años esperando poder ser llamado por el equipo grande de los Yankees y finalmente fue algo que pudo lograr, aunque no con el tiempo que él esperaba para poder demostrar todo lo que tiene para ofrecer a los Bombarderos del Bronx.

“Gracias a Dios, lo que yo pude hacer en esos ocho juegos… definitivamente, es como estar en otro mundo, otra experiencia”, dijo Jasson Domínguez en sus declaraciones.

A pesar de este llamado el beisbolista pensaba que ya tenía el año perdido al no haber logrado los números deseados en la primera mitad de la temporada, algo que lo tenía preocupado por su desempeño registrado en la sucursal Doble-A; en ese lapso dejó apenas un promedio de .204 y parecía no mejorar.

“No me fue bien en la primera mitad. Ya para el principio de la segunda, básicamente me puse en mi cabeza, ‘Bueno, llevo 300 turnos. No estoy en un momento muy bueno como para retomarla’. El pensamiento que yo tuve fue, ‘Concho, voy a empezar a trabajar desde ahora para el año que viene. Empezar a prepararme para que no suceda algo así”, agregó el jugador.

“Después de ahí, yo seguí mi rutina normal, con otra mentalidad, no tan preocupado por eso. Y las cosas salieron”, destacó Domínguez al recordar las mejoras ofensivas que registró.

El promedio del pelotero se mostró sólido en sus oportunidades al bate y esto le permitió elevar su promedio de bateo a .254 con un total de 15 bambinazos y 37 bases robadas en Doble-A. Eso le valió un ascenso en Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, donde dejó un average de .419.

“Eso fue algo, como, increíble, porque yo pensé que ya ese año estaba muerto”, reconoció Domínguez, quien cumplirá los 21 años de edad el próximo 7 de febrero. Eso pasó así de rápido, en un mes, un mes y medio. Eso fue una cosa increíble. Todo lo que no pasó en la primera mitad pasó en la segunda”, resaltó.

Para finalizar, el jugador tiene un proceso de recuperación de entre nueve y 10 meses, por lo que podría ver acción para el mes de julio donde espera poder salir triunfante en el diamante.

“Hasta ahora, la rehabilitación va bastante bien. Yo me siento bastante normal. Obviamente, a pesar de cómo yo me sienta, hay un proceso que hay que seguir. Pero hasta ahora, no he tenido ninguna queja, no he tenido ninguna recaída. Me siento excelente”, concluyó Domínguez.

