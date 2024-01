Puerto Rico: Exrepresentante PNP María Milagros Charbonier y su esposo serán sentenciados en abril tras juicio federal por corrupción

Nueva York – La exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier Laureano, y su esposo, Orlando Montes Rivera, serán sentenciados el 10 de abril luego de que un jurado federal en Puerto Rico los declarara culpables en todos los cargos de corrupción pública que fueron presentados en su contra.

Tras un juicio que se extendió por 12 días y en el que la Fiscalía presentó 15 testigos, el jurado compuesto por nueve hombres y tres mujeres decidió este viernes de manera unánime, como se requiere para que haya convicción, que el matrimonio defraudó al Gobierno de Puerto Rico a través de un esquema de “kick backs”.

El jurado en el caso declaró culpable a Charbonier Laureano en los 12 cargos en los que fue acusada y a su esposo, en los 11.

Según un comunicado este viernes del Departamento de Justicia federal, los acusados resultaron convictos de cargos de conspiración, robo, soborno, fraude electrónico de servicios honestos, lavado de dinero y “kickbacks” relacionados con programas que reciben fondos federales.

El jurado además declaró culpable a Charbonier Laureano de obstrucción a la justicia por destruir datos de su teléfono celular tras conocer de la investigación en su contra.

Las autoridades revelaron que la entonces representante eliminó casi todo el registro de llamadas, mensajes de WhatsApp y iMessages asociados con el teléfono.

Entre $1,000 y $1,500 dólares para Charbonier Laureano cada dos semanas

Charbonier Laureano infló el salario de su hoy exsecretaria Frances Acevedo Ceballo de $800 dólares a unos $2,900, equivalente a 300%.

Mediante la prueba que presentaron las autoridades en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, que incluyó, además, grabaciones de llamadas interceptadas por el FBI (Negociado Federal de Investigaciones), récords de transacciones bancarias, fotos, mensajes de texto y otros documentos, se logró probar que la exlegisladora y su esposo se apropiaron ilegalmente de más de $100,000 entre el 2017 y el 2020.

La colaboradora le pasaba a su jefa comisiones ilegales cada dos semanas cuando cobraba.

En una de las grabaciones intervenidas por agentes investigadores del FBI, se escucha a Acevedo Ceballos, quien terminó colaborando con las autoridades federales, cuando indica que todas las quincenas sacaba entre $1,000 y $1,500 dólares para entregárselos a la política.

Hasta 20 años de cárcel en varios de los cargos

Ambos convictos se enfrentan a una sentencia máxima de cinco años en prisión por el cargo de conspiración; otra de 10 años por cada cargo de robo, soborno, y “kickbacks”; otra máxima de 20 por fraude electrónico de servicios honestos; y otra máxima de 20 años por lavado de dinero.

Charbonier Laureano también enfrenta una pena máxima de 20 años de cárcel por la acusación de obstrucción a la justicia.

Luego de escuchar el veredicto, Charbonier Laureano abrazó a su abogado Francisco Rebollo y a los miembros de defensa de su esposo. Cuando salió del tribunal federal en Hato Rey, caminó agarrada de manos de su hijo, Orlando Montes Charbonier, quien tras acogerse a un programa de desvío, no cumplió tiempo en cárcel por su vinculación en el esquema.

Ninguno hizo declaraciones a la prensa.

“El jurado en este juicio se equivocó. Esa es su perrogativa, la respetamos, aunque no estamos de acuerdo”, planteó Rebollo.

Rebollo añadió a los miembros de la prensa en el exterior de la corte que apelarán el veredicto.

“De parte de la Fiscalía, queremos decir que estamos bien agradecidos del trabajo del jurado.Obviamente, este es un trabajo del FBI en la isla, de los fiscales y de la Oficina de Integridad Pública en Washington D.C. que son parte del equipo. Hoy se logró (llevar) este mensaje a todos los oficiales de Puerto Rico y a la gente que nadie está encima de la ley”, declaró, por su parte, Seth Erbe, jefe de la División de Corrupción Publica de la Fiscalía Federal en Puerto Rico.

Acevedo Ceballos se declaró culpable el 7 de noviembre de soborno con fondos federales, y su sentencia está pautada para el 5 de febrero.

Aunque la exrepresentante decidió enfrentar juicio y no llegar a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable, existe la posibilidad de que pueda optar por colaborar con las autoridades federales con el fin de obtener una sentencia más baja, según destaca un artículo de El Nuevo Día.

Reacciones al veredicto de culpabilidad

Varios líderes políticos en la isla reaccionaron al veredicto, incluyendo el gobernador Pedro Pierluisi, del mismo Partido Nuevo Progresista en el que militaba Charbonier.

A juicio de Pierluisi, la decisión confirma que los puertorriqueños no toleran a funcionarios corruptos. “La corrupción es un mal social que nos afecta a todos, y todos tenemos que combatirlo y rechazarlo. El veredicto de culpabilidad contra la exrepresentante Tata Charbonier es evidencia de que no existe impunidad en Puerto Rico ante cualquier acto ilícito con fondos públicos. Nuestro pueblo está claro de que no vamos a tolerar la corrupción venga de donde venga, y yo estoy comprometido de seguir luchando contra ella, fortaleciendo nuestras instituciones de ley y orden, y cooperando con las autoridades de ley y orden federales para que quien falle tenga que responder”, declaró el primer ejecutivo.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y precandidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz, indicó, por su parte, que ningún funcionario está por encima de la ley.

“La corrupción es una lacra que debemos rechazar y repudiar en cualquier renglón social. Es lamentable que el pueblo de Puerto Rico tenga que atravesar nuevamente por sucesos como este y sentir vergüenza por funcionarios en los que depositaron su confianza. El veredicto de culpabilidad de la exrepresentante Maria Milagros Charbonier es una muestra de que nadie está por encima de la ley y tiene que reafirmar la necesidad de que aquellos en los que el pueblo deposita su confianza tienen el deber de actuar con rectitud, honestidad, transparencia y ética”, consideró Ortiz.

Por su parte, el representante de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, expuso que el veredicto no es motivo de sorpresa. Además cuestionó lo que entiende es una dependencia en las autoridades federales para procesar casos de corrupción en el territorio.

“Lo que otra vez tiene que llamar nuestra atención es la total dependencia que existe actualmente de la fiscalía federal para procesar la corrupción pública en Puerto Rico. A nivel local, se ha avanzado muy poco desde el ejecutivo y el legislativo para atajar prácticas como estas, tan repetidas en nuestro gobierno”, señaló.

Juan Dalmau, aspirante a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) indicó que “hay que limpiar la casa” de corruptos.

“En estos momentos funcionarios del PNP y el PPD (Partido Popular Democrático) siguen bajo investigación y acusados, algunos incluso en la papeleta electoral. Es añadir el insulto de la impunidad a la agresión de la corrupción. Esta convicción debe tener un efecto transformador a nivel social y político, al contribuir a un entorno más justo y transparente”, agregó Dalmau al señalar que los candidatos de estos partidos no deberían ser una opción para liderar a Puerto Rico.

