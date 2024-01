Periodista ruso que prometió revelar escándalo de corrupción del Kremlin es hallado muerto en una carretera

Un periodista ruso que prometió revelar detalles de una “corrupción gigantesca” en la región de Donetsk, donde el ejército de Rusia ha invadido parte del territorio ucraniano, fue hallado muerto en circunstancias que han generado dudas y sospechas.

La víctima, Alexander Rybin, de 39 años, fue hallada sin vida el pasado fin de semana cerca de una carretera a unas 130 millas de la ciudad de Mariúpol, en el este de Ucrania.

Según los medios estatales rusos, citados por el periódico británico The Sun, la causa oficial de la muerte de Rybin fue una “miocardiopatía”, una enfermedad del músculo cardíaco que afecta al funcionamiento del corazón.

A pesar de la versión oficial, se ha cuestionado la veracidad de la muerte de Rybin por algunos expertos y colegas del periodista, que creen que pudo haber sido víctima de un asesinato selectivo por parte del régimen de Vladimir Putin.

“Será casi imposible determinar si hubo juego sucio en la muerte de Rybin o si murió de una enfermedad cardíaca, como afirman algunos medios de comunicación rusos”, Rebekah Koffler, analista de inteligencia militar estratégica y autora de “Putin’s Playbook”, en declaraciones ofrecidas a Fox News.

“Lo que también sabemos con certeza es que los llamados ‘asuntos húmedos’, término utilizado para los asesinatos selectivos, son una técnica de la inteligencia rusa utilizada para eliminar a los oponentes del régimen”, explicó Koffler. “También sabemos que estos agentes son extremadamente hábiles para hacer que la muerte de sus víctimas parezca natural”.

Rybin era conocido por su trabajo como periodista en favor del Kremlin, pero en las últimas semanas de su vida se volvió muy crítico con los funcionarios de la región de Donetsk, que está bajo el control de los separatistas prorrusos, al punto de responsabilizar a la corrupción rampante por la lenta reconstrucción de la ciudad de Mariúpol y de otras zonas afectadas por el conflicto.

Rybin afirmó en sus últimos informes que Mariúpol tenía “dinero gigantesco” y “oportunidades gigantescas para la corrupción”. También explicó que su “impresión persona” es que hay una corrupción gigantesca en Mariúpol, que el ejército ruso ocupó con gran fuerza peleando en la primavera de 2022, apuntó The Sun.

“El año 2023, en mi opinión, no es en modo alguno más fácil para los residentes de Mariúpol que lo que ocurrió en 2022, lamentablemente”, afirmó, Rybin, quein prometió ofrecer más detalles sobre la corrupción, a través de una retransmisión en una plataforma online de izquierda llamada Rabkor, apuntó The Times of India.

Petro Andriushchenko, asesor del alcalde de Mariupol, vinculó la muerte de Rybin con sus denuncias de corrupción y trató de vincularla con funcionarios rusos en la ciudad.

“Creo que la muerte de Rybin está relacionada con su trabajo periodístico y con el hecho de que estaba investigando la corrupción en Mariupol y en la región de Donetsk”, declaró Andriushchenko, según citó The Sun.

Con información de The Sun / Fox News

