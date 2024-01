El Niño Prodigio predice en ‘Hoy Día’ quién sería el próximo presidente de los Estados Unidos 

En el programa ‘Hoy Día’, el astrólogo y vidente Niño Prodigio habló de varios temas relevantes para los Estados Unidos, incluyendo quién ganará las elecciones previstas para este año para elegir al presidente del país.

Durante una lectura de cartas, el también tarotista analizó a las distintas figuras de la escena política estadounidense. El primero fue Joe Biden, actual mandatario de la nación.

“Va a haber mucha expectativa alrededor de él, esta carta también tiene que ver mucho con la salud”, advirtió.

Además de esto, el Niño Prodigio dijo: “Le sale la carta de éxito y va a tener que tener mucha prudencia, hay un cambio en él, pero esta carta si no me gusta, la carta de la muerte, que significa que hay un final, ¿qué puede ser esto? A lo que interpreta el Niño Prodigio, que puede estar en su candidatura unos años, que puede ser que sea reelecto, pero que no termine los cuatro años, ya sea por enfermedad o que algo suceda. Yo aquí no soy Dios para decir que va a pasar algo tan negativo como tal vez la muerte”.

Revelaciones del Niño Prodigio

Luego fue el turno de Donald Trump, a quien le vio dinero y éxito, pero indicó que en la carrera presidencial del republicano habrá mucha división.

“Sale la justicia, le persigue la cuestión de la justicia”, advirtió. También dijo que el magnate tiene mucha suerte y que le salen cartas importantes como el coche del triunfo y la victoria, dando a entender que sería el nuevo ocupante de la Casa Blanca.

“Hay un cambio y me habla de dos años, recuerda lo que me salió del otro (Biden), donde llega y puede pasar algo. Esto nunca se ha visto en la historia y hay alguien que se prepara, Donald Trump siempre ha tenido como esa suerte increíble, yo no soy político, pero puede ser que él diga ‘yo no voy, pero va él o ella’”, afirmó.

Niño Prodigio advirtió que puede ser que alguien con el apellido Trump regrese a la presidencia: “Puede ser a través de una hija o él, pero sí veo mucho revuelo”.

Penélope Menchaca, quien acompañó al astrólogo a esta lectura, hizo una interpretación de lo que dijo.

“Podría ser que queda Biden, no termina sus cuatro años y ahí podría entrar Trump. Claramente, esa es mi interpretación”, comentó.

