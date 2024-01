Harrison Ford al borde de las lágrimas en los Critics Choice Awards al hablar de su esposa

Durante la 29 edición de los Critics Choice Awards, uno de los actores más ovacionados de la noche fue Harrison Ford, quien pronunció un emotivo discurso y no pudo contener las lágrimas al hablar de su esposa, Calista Flockhart.

El histrión fue homenajeado con el premio Career Achievement por su la larga trayectoria profesional.

Así, fue un momento especialmente emotivo para Ford, quien ofreció un sentido discurso a los asistentes a la gala y no pudo contener las lágrimas cuando habló de su mujer. Al instante, la cámara enfocó a la actriz y se la vio emocionada al escuchar las palabras de su marido.

“Estoy realmente feliz de estar acá esta noche y ver hacia dónde se dirige nuestra industria”, comenzó su discurso Harrison Ford, en la gala de los premios que se celebró el domingo por la noche en Estados Unidos. Y siguió, en referencia a los logros del cine: “Y a todas las personas talentosas que están obteniendo oportunidades que, probablemente, no hubieran existido en la primera parte de mi carrera. Me siento enormemente afortunado”.

Y se emocionó profundamente al mencionar a su pareja desde hace más de una década: “Quiero agradecer a mi encantadora esposa, Calista Flockhart, que me apoya cuando más lo necesito. Y necesito mucho apoyo”, expresó el actor, entre lágrimas.

Para finalizar su discurso, el intérprete de Indiana Jones envió un mensaje de aliento a sus compañeros de trabajo. “Veo esta noche a muchos grandes actores con los que he trabajado y estoy profundamente feliz de haber tenido las oportunidades de las que he disfrutado. Muchas gracias a todos. No les robaré más tiempo”, concluyó, ya que al inicio destacó que solo contaba con tres minutos para expresar sus emociones.

Sigue leyendo:

· Critics Choice Awards 2024: Dua Lipa y Margot Robbie destacan en la alfombra roja

· Critics Choice Awards 2024: “Oppenheimer” y “Barbie” fueron las máximas ganadoras

· America Ferrera será honrada con el premio SeeHer en los Critics Choice Awards 2024